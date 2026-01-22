高教深耕 中國醫藥大學杏服醫學服務隊獲好評

▲高教深耕～中國醫藥大學杏服醫學服務隊參與南投縣民和國中園遊會暨升學博覽會獲好評。（圖／中醫大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】南投縣民和國中48週年校慶園遊會暨升學博覽會10日歡樂登場，中國醫藥大學杏服醫學服務隊受邀參與學生團康活動與學生同樂，同時協助學區學生及家長了解多元升學管道與生涯探索方向，擴大教育資訊可近性與選擇彈性，獲得學區家長好評。

▲高教深耕～中國醫藥大學杏服醫學服務隊參與南投縣民和國中園遊會暨升學博覽會獲好評。（圖／中醫大提供）

南投縣民和國中陳名昱校長表示，今年本校48週年校慶舉辦園遊會並結合升學博覽會暨升學博覽會，此次邀請五間學區國小師生一同來共襄盛舉，有團康活動和舞蹈表演，當天中午備有美味的餐點以及烤豬供賓客來品嚐；另外，升學博覽會能讓學生探索多元志向，希望偏鄉地區培育出優質的下一代，均衡城鄉教育發，提升本縣學子的教育競爭力。

廣告 廣告

中國醫藥大學杏服醫學服務隊受邀參與民和國中「園遊會暨升學博覽會」設置攤位，由隊長余鳳汝帶領20名同學支援活動，期待透過成果展示、互動介紹與現場諮詢等方式，系統性地分享大學社團理念與服務內容，同時協助學區學生及家長更全面了解多元升學管道與生涯探索方向，擴大教育資訊可近性與選擇彈性。

余鳳汝同學表示，本校杏服醫學服務隊同學寓教於樂，透過「大富翁的遊戲」，讓國中學生在短短的五分鐘透過遊戲了解自己適合的升學方向，同時也體驗不同升學過程中可能遇到的問題；「穿針體驗活動」讓參與者戴上特殊的護目鏡(上有殘膠模擬長者視力)、白色粗手套(模擬長者手無法做精細動作)，體驗身體功能退化的長者穿針，若成功將針穿線，則可獲杏服醫贈送黃色吊飾、杯套等精美贈品，讓學區家長們都盡興而歸，歡度愉快的假日。