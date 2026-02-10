高教逾500人連署 籲提高私校退撫、保障資遣費

（中央社記者陳至中台北10日電）高教工會今天到教育部陳情，呼籲提高私校退撫、保障資遣慰助金。多名教師提到，工作20多年，月退卻只有新台幣2萬到3萬元左右，難以滿足退休生活需求。

高教工會組織部主任林柏儀表示，私立大學的退休金保障長期偏低，不少人辛苦拿到博士學位、任教20多年，退休所得替代率卻不到3成。遑論在職過程中，還可能面臨減薪、逼退和剝削。

一名私大退休教師舉出自己的例子，任教22年，退休後的公保年金僅約1.2萬元，私校退撫領到的金額以20年餘命換算，也只有9000多元，加起來約2.1萬元，僅能勉強生活，一旦生病就難以為繼。

一名教師任教31年，換算下來月退金約3萬多元，但任教期間學校面臨退場，因而遭逢減薪、提前退休等，導致生活難有積蓄。

出面陳情的教師提到，大學教師的培育期長，讀完碩博士約要10年，退休時累積的年資比一般中小學教師少；且技職體系往往要求教師有5年左右的業界經驗，投入教職又更晚，種種因素都會影響月退金。

高教工會在網路發起連署，目前已獲得超過500名教師參與，呼籲政府修法提高私校教職員的退輔提撥率，比照公立學校新制的15%（現行私校退撫為12%）。

高教工會也希望修法，明定私校教職員只要非自願離職、資遣或退休，都應獲得資遣慰助金，標準至少達每滿一年發給1/2個月（含本俸與加給）。

教育部今天由人事處專門委員姚佩芬出面接受陳情，她表示，會將工會提出的建議帶回研議，能幫忙爭取的，也會盡力幫忙。（編輯：張雅淨）1150210