高普考丹娜斯颱風攪局 考選部提精進方向

為強化國家考試在面對天然災害時的應變能力與運作韌性，考選部提出多項精進方向。（考試院提供）

考選部在考試院第14屆第44次會議中，以「114年公務人員高普考試因應丹娜絲颱風應變措施」為題進行業務報告，說明本次高普考在颱風來襲期間各項應變措施的執行情形，並從實務與法規層面提出國家考試應對颱風等天然災害的具體精進方向。

考選部說明， 114年公務人員高普考原定於7月4日至8日舉行，7月5日普通考試舉行完畢後，遭逢丹娜絲颱風來襲，部分考區所在縣市陸續宣布隔日停止上班上課。依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，由典試委員長會同考選部處理，宣布高考三級考試順延至7月8日至10日舉行，以維護考生權益並確保試務安全。

考選部表示，面對突發災害，應變時間與執行過程緊迫且繁雜，除仰賴各地方政府、各試區學校即時協調人力調度及場地洽借，以及協助風災過後試區環境的清理、布置及維護，同時考試院、銓敘部及公務人員保障暨培訓委員會等相關機關亦即時支援，本考試才能圓滿完成。

為強化國家考試在面對天然災害時的應變能力與運作韌性，考選部亦在報告中提出多項精進方向，包括建置各考區備援試場、爭取應變時間、研修國家考試偶發事件處理辦法及加速科目整併等，期望未來國家考試遇有颱風等天然災害，能有更為周延及彈性之應變。