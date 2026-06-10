高普考報名4年跌1/3、辭職5年增40% 吳宗憲：國家正用倒退薪資趕走人才

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國民黨立委吳宗憲今（10）日就軍公教薪資法制化議題表態，正式向人事行政總處提出4大改革底線，主張將薪資隨物價連動機制明文入法，終結現行「恩給制」，並以「火車頭效應」帶動全台薪資環境向上提升。

吳宗憲指出，勞工已有《最低工資法》保障最低薪資、排除政治喊價，同理，軍公教作為政府最大勞工群體，薪資調整亦應透過法律建立穩定機制。他強調，此舉非「幫公務員討紅包」，而是藉由政府率先法制化薪資連動，促使民間企業跟進，形成帶動整體薪資水準的火車頭效應，避免公私部門對立。

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吳宗憲揭示當前文官體系三大警訊：其一，過去10年軍公教薪資累計僅調漲14%，2021至2024年CPI累計漲逾9%，調薪幅度卻僅8%，基層實質薪資實際倒退；其二，現行「軍公教員工待遇審議委員會」成員全為高官與學者，月薪三、四萬的基層公務員及警消毫無代表，黑箱決策欠缺程序正義；其三，人才大量流失——高普考報名人數4年驟降三分之一，113年全國公職主動辭職達3,094人，5年內暴增40%，宜蘭缺額率更高達17.3%，基層1人當3人用。

對此，吳宗憲向人事行政總處確立4大底線：一、法定定期檢討薪資；二、基層代表納入審議委員會；三、會議全面透明公開；四、行政院若變更審議結果須附具理由。

吳宗憲強調，軍公教待遇法制化，是將國家對待員工的方式從「首長施捨」拉回法治與尊重，唯有政府率先拒絕帶頭低薪，台灣整體勞動環境才有向上提升的底氣。

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