高普考規則修正 英檢採認年限放寬、專業科目調整

考試院院會今天（11日）通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，並自115年起適用。（考試院提供）

考試院院會今天（11日）通過，高考一級、二級與高普考考試規則修正草案，內容包括放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限。另外，高考三級教育行政等17類科、普通考試僑務行政等5類科應試專業科目分別調整為列考4科與3科，並自115年考試開始適用。

考試院指出，為減輕應考人負擔，高考一級各類科及高考二級、三級考試涉外性高類科應考資格的英檢測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內放寬為報名期間前5年內。而英檢測驗種類也新增培力英語能力檢定測驗，始可採認的英檢由原本8種增為9種。

考試院說明，本次修正後，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科以及普通考試各類科之應試專業科目分別為列考4科及3科。

考試院補充，本次專業科目調整將設置5年緩衝期，避免部分技術類科應考人，因本次高考三級考試應試專業科目修正而無法應考。本規則修正施行之日起5年內，若應考人修習之課程與修正前的專業科目有二科以上相同，仍可依原規定報考相關類科。