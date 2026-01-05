高智商就不會失智？專家點名「這類人」最易中招

生活中心／尤乃妍報導

失智究竟能不能預判？知名網紅博恩近日在節目上邀請自己的爸爸台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅，談論失智議題，曾文毅提到目前許多研究發現，某些特定人格特質會有較高的失智風險，提前得知可以從小地方著手，就能有利於大腦保健，遠離失智。









失智與「人格特質」有關?專家點名「這類人」壓力爆棚恐增加老化風險

知名網紅博恩邀請爸爸台大醫學院兼任教授、台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅在節目上討論有關失智議題。（圖／翻攝自YouTube@曾博恩）

知名網紅博恩近日於Podcast節目上邀請到父親台大醫學院兼任教授、台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅，共同談論失智症話題。曾文毅表示，造成失智的原因有百分之55取決於基因，其他百分之45則是受後天環境影響，包括多社交、規律飲食、運動等等良好習慣，都能有效預防失智。另外，節目中也提到，許多研究都指出，失智可能與「人格特質」有關，根據2024年美國西北大學的研究，比較追求完美，讓自己身處較高水平的壓力荷爾蒙，而壓力荷爾蒙會傷害大腦的人，可能會增加日後罹患失智症的風險。

曾文毅表示符合經驗開放性、盡責性、外向性、親和性、情緒穩定的人腦報較不受類澱粉蛋白或老化影響。（圖／翻攝自YouTube@曾博恩、維基百科）

心理學廣泛使用的人格理論涵蓋5個主要維度，包括Openness（經驗開放性）、Conscientiousness（盡責性）、Extraversion（外向性）、Agreeableness（親和性）和Neuroticism（神經質，或情緒穩定性）。目前研究發現，較外向、親和力較高、盡責等符合以上5個特質的人，較不容易失智。這類人的大腦對於類蛋粉蛋白、老化較有抵抗力，也較有韌性。透過人格特質分析可一定程度推測自己是否有潛在風險，並針對問題進行改善，降低觸發之外也可以訓練大腦保持大腦健康。但更重要的是，想要保持大腦活性，就需要培養日常良好習慣，早睡不熬夜、多運動、飲食健康，才能更加有效的預防大腦老化。

原文出處：失智與「人格特質」有關？專家點名「這類人」壓力爆棚恐增老化風險

