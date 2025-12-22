高智商殺人魔還是多重人格？張文化名「張鋒嚴」 網購犯罪工具

張文涉嫌在台北車站與中山站犯下隨機殺人案，但檢警調查發現他多次以「張鋒嚴」名義網購煙霧彈等犯罪工具，與他在臉書上展現的「乖乖學生」形象形成強烈對比。檢警深入調查，張文使用多個名字犯案，懷疑其是否患有多重人格。然而，張文已經身亡，加上缺乏就診紀錄，要確認其精神狀態面臨極大挑戰，案件背後的真相仍有待釐清。

張文多次化名「張鋒嚴」網購軍用品，縱火監視器曝光。 （圖／TVBS）

騎著紅色機車、穿著咖啡色外套的張文，在犯下隨機殺人案之前，曾提著黑色袋子到民宅內縱火。檢警為釐清其犯罪軌跡，從各方事證搜查比對，發現除了「張文」這個名字外，還出現「張鋒嚴」與「張峰嚴」的名稱。調查人員原以為有共犯，甚至懷疑背後有組織，但初步調查顯示，這些名字其實都指向同一人，不排除張文可能有多重人格。

廣告 廣告

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，假設張文真的有這樣的傾向，他使用不同名字的情況也不無可能。王伯頎解釋，多重人格有一個特色是有些人格彼此認識，有些則彼此不認識，而彼此認識的人格一定需要名字來識別。俗稱的多重人格，專業上稱為「解離性身分疾患」，意指同一個人身上存在兩個或以上的人格特質，通常與童年創傷有關聯。

王伯頎進一步指出，若要確認多重人格的可能性，可能需要訪查張文的親友和同學，如果經常出現判若兩人的狀況，極有可能存在多重人格。他也解釋，多重人格會隨著時間越分裂越多，從科學證據來看，不同人格的腦波確實會有差異。

張文在臉書上的大頭貼是一張穿廚師服的照片，同學形容他性格親切。而另一個名字「張鋒嚴」，可能是他幻想出來的犯罪人格。有學者懷疑，張文使用多個名字可能是想設置斷點隱藏身分，但他幾乎都用本名登記入住，顯示他可能從未想過隱瞞。由於張文沒有相關就診紀錄，且犯案後已結束自己的生命，要釐清這些疑點恐怕不容易。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

北捷案張文以假名網購煙霧彈 警追出進口商在台南

放話「鄭捷、張文我的人」！高雄男喊炸小港機場 檢警急逮人

北車中山砍人／張文最後落腳處曝！藏15支汽油彈、9刀械如小型軍械庫

北捷中山砍人／遭張文砍死「他也是英雄」 網哭1點求別忘了：太偉大

