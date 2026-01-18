高智商的人都有「這特質」！網驚呼：回答問題「1反應」害人嚇爆

記者施春美／台北報導

有網友在Threads詢問，「什麼樣的細節會讓人覺得，此人智商高的可怕？」引發網路熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）

今天是大學學測第二天，有人發問，「什麼樣的細節會讓人覺得，此人智商高的可怕？」引發網路熱議。有網友表示，「當問題還沒講完，對方已經知道你為何會問。因為這代表，對方不是在處理資訊，而是在理解人、整個系統。」也有網友表示，「對所有人都不生氣，幾乎不參與臭別人的事。」

一名網友在Threads貼文詢問，「什麼樣的細節，會讓你覺得，這個人的智商高的可怕？」引發網友熱議，超過900則的留言，134萬次瀏覽，眾多網友蜂湧回答。

廣告 廣告

有網友表示，「問題還沒講完，他已經知道你為什麼會問。這代表他不是在處理資訊，而是在理解人、動機與整個系統」。不少網友對此頗有共鳴，「他等你來問等很久了！」也有網友表示，「超高智商的人對於每件事的看法，能直接看到本質」。「反應快、說話有邏輯、沒有贅詞。」

另有網友表示，曾被驚嚇的是對方讀取微表情的能力，原來真的有人有這種能力。「明明自己意識上非常克制地沒有什麼表情，對方卻看的到轉瞬即逝、非常不明顯的臉部變化，猜到你剛上一秒的想法，彷彿會讀心，真的會嚇到。」真的是一種非常可怕的感知力。

也有網友表示，「高智商的人對所有人都不生氣，幾乎不參與臭別人的事。」「智商極高的人說話時，一直看著你的眼睛，一直聆聽但是不隨意表達自己的想法的人」、「冷靜，而不隨意透露自身想法和情緒，跳躍式思維，輕易抓到事情過去現在未來的重點。」

更多三立新聞網報導

「這款菇」超補腦！研究：吃8週就讓人更聰明、不焦慮、睡得好

不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要每天吃

「這食物」要吃炸的！名醫：清蒸反而害健康「超毒」

吃錯蛋白質＝吞油！醫曝「5食材」滿滿脂肪：害人暴肥

