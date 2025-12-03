高智能AI烙畫展 彰化生活美學館呈現科技與手作溫度

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】從AI生成影像到手工烙畫，藝術家高智能帶來34件結合科技與溫度的創意作品，即日起到12月28日在彰化生活美學館展出，邀大家一起感受檜木的生命力。

藝術家高智能以AI創意結合烙畫技法，34件作品即日起至12月28日在彰化生活美學館展出。（彰化生活美學館提供）

國立彰化生活美學館自今（3）日起到12月28日，在第三展覽室舉辦「喜烙奇－高智能AI創意烙畫」展覽，展出34件作品，結合人工智慧與傳統烙畫技法，讓科技遇上手作，呈現獨特的藝術火花。

館長尹彙武說，高智能長期在插畫和設計領域耕耘，2019年開始接觸AI生成影像，發現演算法可以快速生成各種圖像，創作界線也因此被重新定義。不過，他選擇回歸本質，把重心放在烙畫和材料本身，主要使用百年老檜木，每塊木頭都有獨特的年輪和紋理，成為靈感來源。

廣告 廣告

藝術家高智能以AI創意結合烙畫技法，34件作品即日起至12月28日在彰化生活美學館展出。（彰化生活美學館提供）

烙畫，也叫火筆畫，是把烙鐵加熱後，在木頭上燙出痕跡。透過火和木頭的互動，可以呈現豐富的層次和立體感。高智能多以自然為題材，順著檜木紋理構思畫面，把朽木變成充滿魔力的藝術作品。

創作過程中，他會先看木材紋理構思，再用AI生成構圖草案，想好整體意象後，再用烙筆完成作品。他認為，AI可以幫助激發靈感，但最重要的還是手感和溫度，兩者一起才打造出全新的工藝風格。

藝術家高智能以AI創意結合烙畫技法，34件作品即日起至12月28日在彰化生活美學館展出。（彰化生活美學館提供）

尹彙武補充，高智能的作品既有東方美學的內斂，也帶點現代設計的結構感。他把AI生成的圖像當作「靈感種子」，再用傳統手法重新演繹，讓作品呈現科技與材質的張力。每件作品都是時間的印記，傳統工藝與演算法在木紋間交融，帶來不同層次的美感。

展覽名稱「喜烙奇」也很有意思，一方面呼應檜木日語發音「Hinoki」，另一方面還有烙燒檜木時散發的香氣和特效。展期內，大家可以來感受烙畫的溫度、木材的生命力，以及AI與藝術的奇妙結合。