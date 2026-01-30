高材生台64線被趕下車遭輾斃 政大師質疑「帶風向」憤怒發聲

政大溫姓高材生25日凌晨遭林姓司機丟包在台64線快速道路上，被行駛而來的4車輾斃，全案疑點重重，政大教授也憤怒發聲。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘叫車平台「Bolt」司機、46歲林姓男子駕駛的多元計程車返家，卻在台64線快速道路上被丟包，導致他躺在馬路上被輾死，政大副教授兼學務長蔡炎龍在臉書發聲，質疑把乘客丟包在快速道路上是否是車行允許，悲慟表示他相信溫男會表現優秀，期待他回學校分享冒險故事，「只是這一天, 永遠不會來了。」

據了解，溫男是政大新聞和企管系雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

廣告 廣告

警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內不發一語，凌晨2時14分有出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男出聲制止，撞擊聲卻沒有停止，林男則情緒失控，怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上，慘遭4車輾死，全案全案已從交通意外改列重大刑案。

蔡炎龍在臉書提到，他29日在學習場域停留許久，眼淚止不住的留下，指溫姓死者「就是我們想要培養出來的人才典範」，溫男溫和謙虛，被文美總監每天掛在嘴邊稱他「多好又多好」，說到他的耳朵幾乎長繭。

蔡炎龍回憶，溫姓死者曾參加政大首度舉辦的「北美（南北加）青年訪問營」，除了去NVIDIA, Apple, Google等大企業外， 還安排了許多的課程, 要求團員要提問，溫不但獲選為團員，更成為核心的幹部, 同時帶領了「活動組」、「攝影組」及「公關組」，在其帶領下提出很多讓企業主非常讚賞的深度問題, 同時也讓參訪團非常順利、參與同學都收獲滿滿。

蔡炎龍表示，溫常常幫職涯中心寫新聞稿，大概是中心新聞稿寫最好的時光，請他幫忙都會協助，且「明明幫忙很多，還是非常謙虛的覺得他沒有做什麼」，自己一直會有非常傑出的表現，並想像有一天他會回政大，跟學弟妹分享種種冒險，「只是這一天, 永遠不會來了。」

而在案件發生時，林男歸屬哪家車行並未被公開揭露，也讓蔡炎龍質疑，這事件非常奇怪，「車行是哪家, 居然沒有媒體報。評論也沒有, 不管是對事件的處理或是對司機的處置。」

蔡炎龍強調，此事件被帶風向成死者酒後和司機爭吵，踢椅子或弄髒車子，司機怕有人身安全，但即使如此「真的把一位把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」且錄音黨出來證實死者全程都是安靜的，反而是司機罵了很多髒話，種種疑點讓他對學生的離去在悲傷中多了一種憤怒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

街頭驚見公然「肢解斷頭」白鼻心 新北動保處：最重可關2年

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應