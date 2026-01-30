高材生台64線遭丟包輾斃！律師指「他們很衰」 這情境恐負連帶賠償

台64線快速道路25日發生丟包致死命案，25歲溫姓男子離車後不到5分鐘就遭4輛車輾斃。圖／翻攝畫面

台64線快速道路25日凌晨發生丟包致死案，25歲溫姓男子當天於台北市文山區飲酒，結束後搭乘多元計程車前往新北市板橋區，未料途中遭46歲林姓司機丟包，隨即遭4輛行經車輛輾過；對此，律師王至德無奈「真心覺得他們很雖」，行經之車輛恐因未注意前車狀況構成過失致死罪，背負連帶賠償責任。

針對25日凌晨丟包致死案，律師王至德指出，近年社會紛紛宣導「酒後不開車」，因此對於飲酒者而言，不是找代駕，就是搭乘計程車往返地點，不過因車資考量，多數仍優先選擇「計程車」；然而對於司機立場，針對飲酒乘客可能「又愛又恨」，王至德解釋，愛包括多一筆車資收入，恨則是害怕遇到熟睡者，或是當乘客酒醉爛吐，需要花費龐大成本清潔。

王至德猜測，該名司機在發現乘客酒醉時，可能就先建立戒心，因此感受到椅背被踢時，就容易引發怒火；不過多數司機若想擺脫爛醉的乘客，頂多請乘客下車，或是將乘客放於一般道路人行道，惟該名司機「是個狠人」，不僅將人丟在快速道路上，還在車輛離開後約1分鐘幫忙報警，表示有人躺在車道上，未料警方還來不及到場，僅5分鐘時間，溫男就遭4輛行經車輛輾斃，當場頭部破裂、全身骨折死亡。

一名高材生遭計程車司機丟包快速道路，隨即被4輛轎車輾斃。圖／翻攝自記者爆料網

起初外界流傳，雙方因激烈爭吵、溫男情緒失控才會遭到丟包，不過根據警方掌握之12分鐘錄音檔，發現溫男上車後前10分鐘幾乎保持沉默，僅於司機要求不要踢車門或椅背時回應「好」，反而是司機多次飆罵髒話。

而司機將乘客丟在快速道路，除了違反道路交通規則，基於乘客與司機間運送契約關係，不能隨便將乘客丟在危險區域，行為可能構成遺棄致死罪，但因司機有打電話報警，法官可能排除殺人罪之故意；惟後續輾過的4名司機，可能因未注意車前狀況構成「過失致死罪」被偵查。

王至德質疑「誰會想到快速道路上會出現一個人躺在路中間？」無奈「真心覺得他們很雖」，又民事上會有請求損害賠償問題，若由該5名司機負連帶賠償責任，猜測多半將進行脫產。



