高材生歌手太忙單身中 談多元戀愛觀：心裡是自由的靈魂

楊婷婭從小移居加拿大溫哥華，是名校英屬哥倫比亞大學的高材生。（圖／心動藝能提供）

素有「公益女神」之稱的楊婷婭（楊楊），今（15日）推出全新單曲〈Come get my love〉。這首歌曲以強烈節奏與舞動能量，唱出「多元性別的自由靈魂」，希望讓音樂成為愛與平權的語言。她強調：「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」藉此鼓勵多元性別族群，讓他們知道自己不孤單，值得被愛。

楊婷婭從小移居加拿大溫哥華，是名校英屬哥倫比亞大學的高材生。進入演藝圈後，她不僅參與多首音樂MV，也常在大型演唱會活動中亮相。她更透過社群平台推廣動保、環保等公益議題，短時間內吸引超過15萬粉絲關注。

廣告 廣告

心動宇宙UNV（（左起））、「公益女神」楊婷婭、經紀人歌手金志遙。（圖／心動藝能提供）

在感情方面，楊婷婭目前單身，坦言因經常在台灣和加拿大兩地奔波而忙碌。她心裡是個「自由的靈魂」，透露過去曾與六任對象交往，其中一任是女生，欣賞對方的體貼和對寵物的愛護。

除了推出新單曲，楊婷婭也透露未來的計畫，包括陸續推出新單曲，以及計畫發行關於養寵物、憂鬱症及面對親人逝世議題的繪本。此外，她也大力推動性別友善，年初舉辦徵選活動時，特別強調LGBTQ+ friendly，最終簽下3位多元性別的師弟妹組成「心動宇宙UNV」，希望能讓社會大眾看見更多不同族群的榜樣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壽山動物園「整排機車插樹枝」！內行人揭神秘儀式真相：防猴神器

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

泰勒絲超霸氣「豪發62億給團隊」 舞者領2300萬巨額獎金