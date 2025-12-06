高材生正妹宣布成為女優！ 曾因「內衣逛迪士尼」爆紅
日本成人片產業在2025年競爭持續升溫，知名片商PRESTIGE（蚊香社）近期公開的新秀「三佳詩」迅速成為焦點。這位被片商包裝為「名校出身的高材生」的新人，不僅具備亮眼外型，更因特殊經歷引起廣泛討論。
專門關注成人片動態的部落客「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》撰文指出，三佳詩在正式踏入業界前，便已在社群平台累積不小聲量。她先前曾因身穿內衣造型在迪士尼樂園拍攝影片而掀起熱議，該段畫面累計超過八百萬次觀看，使她意外受到外界關注。
據了解，三佳詩於10月時便透過片商推出寫真集《Revealing》。當時她透露自己曾於房地產公司任職，職涯背景與形象反差鮮明，也因此引發不少網友討論。
外型方面，一劍浣春秋分析，三佳詩身高165公分，擁有F罩杯與纖細腰線，搭配精緻五官，完全符合PRESTIGE歷來對「高質感女優」的選角風格。不過與一般初登場的新秀不同，片商在宣傳文案中直接點出她「並非毫無經驗」，讓外界對她的後續表現更添期待。
三佳詩過去因甜美親和的形象，被視為「素人圈的隱藏寶石」。她在X（原Twitter）上以短時間累積超過3.5萬粉絲，使PRESTIGE將她列為重點觀察對象。如今正式宣布出道，許多曾關注她的網友驚呼：「當初開玩笑說會不會出道，真的實現了。」
三佳詩的爆紅契機仍是2024年的迪士尼服裝風波。當時她穿著內衣式裝扮在園區拍照，被園方工作人員提醒需遵守規範；相關影像在社群迅速擴散，讓她瞬間站上熱搜。如今以成人片女優身分重返大眾視線，話題度再度攀升。
目前PRESTIGE已透露將為她安排多部作品，顯示公司有意將她打造為年度主力新人。隨著桃乃木香奈、新有菜等多位知名女優陸續淡出演藝圈，業界普遍認為三佳詩有望填補新生代戰力，成為2025年最具潛力的新人王候選人。
宣傳影片釋出後，網路上掀起大量討論，不少留言表示：「真的從迪士尼事件走到出道了」、「蚊香社眼光太準」、「新人標配直接拉滿」。三佳詩能否成為下一位人氣國民女優，備受關注。
