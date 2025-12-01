高架橋施工鑽破水管 淡水逾6.2萬戶停水4天

停水民眾沈先生說：「像這桶水這麼多，其實也就一次性而已，沖一次水就沒了。」

語氣裡又焦急又無奈，廚房水龍頭打開一滴水也沒有，讓住戶碗都不敢洗，一旁廁所也是，只能用除濕機的水沖馬桶，回顧這幾天生活，只有叫苦連天。

停水民眾沈太太表示，「那一天收到通知的時候，其實我人還在上班，但是其他住戶已經開始去買水了。」

停水民眾沈先生指出，「沒有給我們一個比較確定的供水時間，假設說，你要延到兩天後才能供水，我們也會有一個心理準備。」

類似狀況不只一起，位在淡水的新春街，如今已經停水第4天，里辦公室外頭架起臨時接水點，民眾出動家中鍋碗瓢盆搶接水。

接水民眾吳先生說道，「跟我們說恢復8成，那看起來並沒有啊，其實是不夠的啊，所以我們帶了這個儲物箱來。」

在地里長也反映水停太久，這起停水從11月27日下午2時就開始，一直到30日下午5時才恢復，水壓問題也造成末端住戶一直到12月1日，都還沒水可用。

公視記者王彥婷在現場報導，「關渡大橋機車引道下方重機具進入現場，正在進行淡北道路的工程，不過回顧停水的原因，就是27日工程單位鑽破底下的自來水主管。」

新北市長侯友宜回應，「大概有80%以上都已經復水了，那我們在這段時間裡面，施工所造成的問題都已特別設立窗口，責任的追究以外，賠償的機制我們在協調當中。」

新北市長侯友宜則強調，12月1日100%復水就是目標，另外廠商一定要負起責任。

自來水公司在立法院備詢也表示，大概到1日下午4時，淡水區17個里可以復水完成，2日凌晨2時可以全面復水。