《高校十八禁》女星透視裝「焦點」太搶眼 280萬人朝聖時尚美照

好萊塢女星史威尼（Sydney Sweeney）的銀色透視裝，成為全場的矚目焦點。（圖／翻攝自sydney_sweeney IG）





好萊塢女星史威尼（Sydney Sweeney）因為出演《高校十八禁》（Euphoria）與《白蓮花大飯店》（The White Lotus）打開知名度，並且奠定「新世代性感女神」的地位。她在當地時間29日出席在加州比佛利山莊飯店舉行、由Lifetime贊助的《Variety》2025年「女性力量盛典」（Power of Women Los Angeles）活動，一襲完全不遮的銀色透視裝，成為全場的矚目焦點。

根據美國娛樂媒體Page Six報導，史威尼當晚身著一襲由設計師克里斯汀・考文（Christian Cowan）打造的銀色透視長禮服，全身以閃耀亮片縫製，貼身剪裁勾勒出她的完美曲線。禮服採腰身收窄設計，背部以細帶綁結延伸至裙擺，氣勢十足。

28歲的史威尼搭配鑽石耳環與銀色Jimmy Choo細跟高跟鞋，整體造型閃耀奪目。她近日大膽換上俐落金色短髮，在這身「裸感」禮服襯托下更顯亮眼，完美展現她成熟又自信的魅力。

造型一曝光，立即在社群平台引發熱議。許多網友大讚她「美到無法呼吸」，更有人在X上直呼她是「全場最耀眼的焦點」（an absolute showstopper）。

在走完紅毯後，史威尼登台發表演說，談到自己在演藝圈一路走來的心路歷程。她坦言，自己曾深刻體會被低估的感受，「我知道那種感覺，在還沒機會定義自己之前，就被別人貼上標籤，我知道那種必須一次又一次證明，自己值得被看見、被重視、被認真的感覺。」

她接著表示，「我們每個人都有自己的戰場。力量不一定要嘹亮，有時只是一次又一次站起來——不論有沒有人在看。」

最後，史威尼向年輕女性喊話，「不要讓自己退縮。妳的力量，其實早已存在妳的內心。」



