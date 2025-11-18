高校生技藝競賽 三民家商技冠全國

三民家商於「一一四學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」再創佳績，勇奪四冠軍、五金手、六優勝與四座團體獎，技冠全國；該賽事於十一月十三至十五日辦理，全國共有一百零四校、四百四十一位選手、五十八位模特兒與三百一十二位指導老師齊聚桃園，共同展開年度最重要的家事類技藝盛會。

「一一四學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」涵蓋十一項職種，包括飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮、餐飲服務、中餐烹飪及烘焙等，三民家商共參加八個職種，學生們展現高度專注與熱情，精湛技藝與專業素養令人讚嘆，最終囊括四冠軍、五金手獎、六項優勝，並在團體賽勇奪四項獎座，不僅彰顯學生的卓越專業實力，也見證學校長期堅持的「技職硬實力」精神。

三民家商王雪娥校長表示，全國技藝競賽是一個高度挑戰的舞台，這次三民家商選手以精湛實力與傑出表現，再次展現學校扎實的技職教育成果，學生們透過精進一技之長，不僅在競賽中脫穎而出，更展現了面對未來的勇氣與自信，再度在全國舞台上創造佳績；其中各職種前兩名金手獎選手，教育部安排到海外短期見習機會，接軌國際，提升優秀選手的技能與視野。而成績優異的獲獎者，亦將取得參加四技二專技優保送入學與技優甄審入學的加分資格。

其中，獲得全國服裝製作組第一名的鍾畇榛同學「把不可能變成可能」，她的訓練生活，從來不曾浪漫，留在學校的時間比在家還多；曾經分區賽拿下第一，原以為踏出了勝利的一步，卻在全國賽遭遇挫折，但她沒有停下，為了減輕家中負擔，她白天練習、晚上打工，回家後卻還要求自己明天更堅強，即使壓力大到喘不過氣，她依然選擇咬牙向前，因為她想證明「她不是幸運，她是努力」。這次榮獲全國第一名，她說自己不會自滿，而是要告訴所有人，努力的孩子真的會發光。