高榮分享十大永續創新作為 共同為台灣健康與醫療永續努力
高雄榮民總醫院與台灣氣候與健康聯盟與於今(廿三)日在高雄榮總國際會議中心第一會議室共同舉辦「院長永續講堂」，由台灣永續能源研究基金會執行，中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會及財團法人鄭德齡醫學發展基金會協辦。該活動匯聚醫界、政府及永續領域專家，共同探討氣候變遷下的健康挑戰與醫院永續責任。(見圖)
主辦單位今(廿三)日說明，開幕式由台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新大使、高雄榮總院長陳金順、總統府國策顧問陳志鴻教授等貴賓致詞，強調氣候變遷對公共健康的深遠影響，以及醫療院所推動永續行動的重要性。
簡又新表示，近年來氣候變遷已不再只是環境領域的議題，而是直接衝擊醫療量能與全民健康的全球挑戰；從COP28首度設置「健康日」，到一百四十九個國家共同簽署《氣候與健康宣言》，國際社會已形成明確共識：只有同時強化醫療體系的韌性、降低氣候風險並推動跨部門合作，才能真正守護人民的健康福祉。他指出，台灣在總統成立「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」後，已展現高度前瞻性，也讓台灣在醫療永續的道路上奠定了重要基礎。
簡又新強調，台灣在高齡化、都市化與極端氣候交織的脈絡下，醫療體系所面臨的挑戰愈加複雜。一方面，氣候變遷所帶來的高溫、暴雨與環境變化，已使病媒與傳染疾病的風險上升，對整體醫療量能形成新壓力；另一方面，熱浪、水災等極端氣候事件也直接考驗醫院本身的韌性，包括能源備援、基礎設施、緊急應變與服務不中斷的能力。因此，我們必須從預防、緩解與調適同步推進，讓醫療體系能因應極端氣候帶來的衝擊與挑戰。目前已有一百五十間醫療機構響應「醫院永續發展倡議」，共計超過九萬張病床參與承諾，這代表醫界已用行動展現台灣邁向淨零與健康韌性的決心。
在專題演講部分，陳志鴻顧問以「健康台灣、韌性台灣」為題，分享如何透過政策與醫療體系強化全民健康韌性；高市府環保局局長張瑞琿則以「高雄市政府ESG：推動城市淨零轉型」為題，介紹城市永續治理的策略與成果；高雄榮總院長陳金順則以「高榮35永續共舞」為題，展示醫院在永續發展上的具體行動。
成大醫學院陳志鴻名譽教授表示，氣候變遷衝擊全球，台灣自是無法倖免；今年以來，台灣氣候災害頻傳，先有丹娜絲風災重創中南部，續逢樺加沙颱風肆虐，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，全國各地鏟子超人湧入光復鄉協助災後復原。陳志鴻呼籲，氣候危機就是健康危機！醫療機構是第一道，也是最後一道防線！建構韌性醫療，守護健康台灣，不但別無選擇，更是責無旁貸！
陳志鴻強調，韌性醫療不只強化硬體設施，更要建構「以人為本」的醫療軟實力，確保災時醫療服務不中斷。韌性醫療的實踐策略首重領導與人才，醫院院長當重視組織的風險意識與溝通，帶領各部門進行災前防範、災時搶救與災後復原，務求阻斷暴露路徑與降低影響規模。而培訓具備氣候與健康專業的醫護人才也是基本功。韌性醫療牽涉層面廣泛，要建置災害預警系統與風險管理機制；建立緊急能源備援系統與穩定供水機制；籌組風險分散與應變力強的醫療供應鏈；導入科技創新技術與氣候調適；整合社區支持網絡與資源配置。
陳志鴻提及，藉由健康台灣深耕計畫，各醫療機構可結合科技，進行數位與綠色雙軸轉型，打造智慧與綠色的韌性醫療。陳志鴻認為，唯有將醫療體系納入國家氣候行動核心，才能兼顧醫療品質、環境永續與社會正義，在危機中守護生命，落實賴清德總統的健康台灣國政願景。
環保局黃世宏副局長以「高雄低碳轉型策略」為題進行演講，引用近期聯合國環境規劃署（UNEP）發表的「排放差距報告」，指出全球溫室氣體排放已達史上最高的五百七十七億噸，減碳行動刻不容緩；副局長並表示，醫療業為高排放產業之一，特別是在用電部分。他分享環保局今年輔導高雄榮總的經驗，建議醫院可從盤查、節能診斷、教育訓練等面向切入，並搭配ESCO（能源技術服務），優先改善冰水主機、冰水泵浦等高耗能設備，同時評估申請「自願減量專案」，以透過申請碳權宣示採取氣候行動的決心。
陳金順院長表示，二○二五年是高雄榮總成立第三十五週年，也是「高榮永續元年」啟航之年。醫院擘劃十項永續策略為大家共同努力的方向與目標，包括財務永續、教學永續、人才永續、環境永續、醫品永續、智慧永續、研究永續、特色永續、公益永續、版圖永續。陳院長分享如何透過推動十大永續策略連結ESG（環境、社會、治理）的作為，以分層負責由上而下及透過定期管理會會議落實永續ESG。特別提到環境面作為是推動碳盤查、節能減碳、循環經濟，並取得ISO14064、ISO50001等國際認證。並建立健全的人才培育制度，提升護理人力留任率，並推動合理薪資與職場福祉。作為教學醫院我們升級智慧教學平台，導入精準教育與醫學人文，成為全國醫學教育標竿。研究方面則致力發展精準癌症醫療、跨院校合作研究，建構國際級教學研究重鎮。醫療面透過遠距醫療與智慧醫療模式，打破地域限制，推動醫療平權，照顧偏鄉與弱勢族群。二○二五年是永續元年啟航，啟航之年該院在永續參獎方面表現亮眼，已收獲七項永續獎肯定。陳院長強調醫院不僅是治療病人的場域，更是守護社會健康的重要堡壘。面對氣候變遷挑戰，高雄榮總將持續推動ESG行動，落實永續責任，並與各界攜手合作，為下一代打造更安全健康的生活環境。
活動最後由台灣氣候與健康聯盟召開第三次理事會議，並由秘書長周麗芳教授報告聯盟最新進展。閉幕式上，簡又新大使與陳金順院長共同致詞，期許透過跨界合作，凝聚更多力量，推動台灣成為健康、韌性、永續的社會。
