高榮南院攜手台南錫安堂 帶給住民歡樂與溫暖

記者王勇智／臺南報導

高雄榮民總醫院臺南分院附設護理之家日前以「耶誕乖乖樹」揭開節慶序幕，入口處的大型耶誕樹掛滿彩帶、鈴鐺及象徵「平平安安、福氣滿滿」的綠色乖乖，吸引長輩與家屬駐足欣賞，每包上都由長輩與工作同仁親手寫下祝福語，為彼此獻上平安與健康的心意，讓整個護家充滿著溫暖的節慶氣氛。

財團法人基督教會台南錫安堂21位教友帶著滿滿的歡樂能量走進護理之家報佳音，當中更有3位耶誕老人現身，一出場就讓長輩們笑開懷。教友們準備了精美小禮物分送給住民、家屬及照護團隊，無論是飲品與暖心小卡，每個人收到禮物時的驚喜表情，都成為活動中最動人的畫面。

報佳音隊伍在社工人員的引導下，逐房獻唱詩歌、祝福禱告並在床邊與住民輕聲聊天與問候。有些長輩聽到熟悉旋律後輕輕跟唱、有人伸手向耶誕老人握手，或者靦腆微笑接過耶誕老人遞上的小禮物，彷彿整個精神被重新點亮。

為表達感謝，高榮臺南分院由護理長林佩蓉代表醫院，致贈感謝狀給錫安堂，感謝其多年用愛心陪伴長輩，帶來持續性的精神力量。

護理之家社工表示，錫安堂不僅在耶誕節前來報佳音，更每週都會定期提供靈性關懷服務，包括陪伴長輩談心、祝禱、聆聽與支持，使住民在生活中獲得心靈支持，這份持續陪伴對住民十分重要，使許多住民在身體退化或生活受限時仍感受到「有人關心、有溫度相伴」，也成為護家與社區連結的亮點之一。

護理之家護理長劉美淑表示，將持續與社區團體合作，打造更多富含溫度的活動，讓長輩在醫療照顧之外，也能感受節慶的歡樂與心靈的安定，共同迎接溫暖而平安的每一刻。

台南錫安堂教友至護理之家報佳音，與住民及照護團隊合影留念，在音樂與祝福中迎接充滿希望的耶誕節。(高榮南院提供)

台南錫安堂教友化身耶誕老人走進護理之家報佳音，逐房獻唱詩歌、床邊祝福並分送暖心禮物，長輩開懷微笑、輕聲跟唱，洋溢溫馨聖誕氛圍。(高榮南院提供)