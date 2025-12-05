高榮南院攜手臺南榮家 動物輔助療法照顧失智長輩

記者王勇智／臺南報導

高雄榮民總醫院臺南分院推動輔導會高齡醫學發展與照護計畫，提供全人、全程、連續性、整合性的高齡友善健康照護服務，以延長其「健康」的壽命，提升生活品質，活躍老化。114年度推動榮家失智住民非藥物治療整合性照護服務，在院長鄭名芳帶領下，積極推動失智症之研究與創新發展；日前高齡醫學科結合臺南榮家樂智堂，為促進失智長輩情緒穩定與身心健康，導入創新非藥物治療照護「動物輔助療法」，期望透過溫暖陪伴與互動，減少藥物依賴、改善情緒困擾，進而提升住民整體生活品質。

此次經由高雄榮總高齡醫學中心指導特別邀請「臺灣動物輔助治療專業發展協會」專業團隊，辦理為期10週、每週1次的活動與課程，由經過專業訓練的輔療犬與動輔師共同進行互動，引導住民透過撫摸、擁抱、投球等遊戲方式與輔療犬交流，此過程結合觸覺刺激、情感表達、語言溝通與肢體活動，能喚起長者的感官反應與記憶連結，增進身心健康，為長照機構少見的創新照護措施。

高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，這次非藥物治療引入動物輔助療法，主要是希望住民能透過與動物互動獲得自然的情緒抒發與安全感，促進正向情緒表現，以促進失智住民身心方面的改善。這些可愛的輔療犬不只是毛小孩，更是住民們心靈的療癒師，此次活動不僅為住民帶來情感支持，也象徵醫療與長照服務邁向多元、溫暖與創新的新里程碑。

為確保活動安全與療效，此次課程由高齡醫學科與臺南榮家樂智堂團隊在堂長的協調與安排之下完成合作規劃，現場由長庚科技大學碩士班學生羅家欣護理師全程監測參與者生理狀況並進行紀錄，動輔師主導課程，照護團隊從旁協助互動與引導，確保住民皆能在安心、愉悅的氛圍中參與。

許多長者在活動中展現出久違的笑容，甚至有原本會害怕接觸怕動輔犬的長輩主動觸摸，也有長輩主動與狗狗交談或分享過往養寵物的回憶，與動物的真誠與親近，能化解隔閡，讓長輩們重新展現笑容，提升正向情緒與社交健康。

近日完成為期10週的課程，高榮臺南分院副院長周俐禎表示，這次的課程規劃展現醫院醫療與長照單位跨領域合作共同努力的成果，期盼未來能持續推廣，提升醫療照護品質，讓更多長者受益。