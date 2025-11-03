高榮南院深耕PAC獲頒卓越獎

高榮南院深耕PAC實踐韌性醫療照護網絡，榮獲衛福部114年南區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫「成果卓越獎」，由復健科主任王一舟（右）代表接受。 （高榮南院提供）

高雄榮總台南分院長期深耕急性後期照護(PAC)，一路發展出涵蓋醫療、復健、營養、心理與社會支持的完整照護網絡。榮獲衛福部114年度南區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫「成果卓越獎」，展現該院在強化照護韌性與整合醫療資源上的努力成果。

高榮南院復健科主治醫師兼主任王一舟表示，PAC是銜接「急性醫療」與「回歸生活」的重要橋梁。該院自104年起即積極推動PAC，目前設有41張PAC專責病床，照護對象包含腦中風、骨折、神經損傷與衰弱高齡者，累計接受服務人數已近3000人，展現出該院長期深耕與穩健運作成果。

高榮南院跨科組成的專業團隊透過每週會議即時交流病情、滾動修正照護計畫，確保病患在黃金期內獲得最整合的服務，不僅提升醫療效率，更體現「系統有韌性、照護不斷線」的理念。

王一舟強調，「仿家屋」是該院PAC亮點之一，以病患回家後的真實生活為設計核心，從「食衣住行」4個面向設計訓練，讓病患與家屬在安全環境中練習日常動作，例如進食、穿衣、洗澡、轉位等，提前熟悉家庭情境。他說，這不只是復健，而是一場「回家前的生活演練」。在復健團隊引導下病患能學會自理，家屬能學會安全協助，減少返家後跌倒與照護壓力。

另高榮南院亦設有制度化的出院準備服務，由個案管理師於出院前主動關懷，協助銜接長照服務、復能、交通與輔具，讓照護真正落實「一條龍」。

院長鄭名芳表示，PAC團隊深耕10年，以「病人為中心」從臨床照護、環境設計到病患出院前衛教，皆展現出全人照護的溫度與專業。此次獲獎除肯定醫療團隊努力，更象徵南台灣韌性醫療體系的一次具體成果。未來將持續提升PAC病房服務量，整合設置為專屬病房，並導入AI智慧照護應用與復健訓練，全面提升照護品質。