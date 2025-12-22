高榮南院溫馨音樂會 陪伴病友迎接耶誕

記者王勇智／臺南報導

歲末耶誕將至，高雄榮民總醫院臺南分院安寧病房卻洋溢著滿滿溫暖與感動。秉持以人為本、全人照護的理念，安寧病房每年於耶誕佳節前皆精心規劃節慶活動，今年3度邀請台南聖教會蒞臨病房，舉辦「最美的禮物 聖誕音樂會」，透過多元音樂形式與真摯祝福，陪伴病友、家屬及醫療團隊一同迎接溫馨耶誕。

活動以「聖誕愛 Sharing」為主題，節目內容豐富多元，涵蓋合唱、器樂演奏、舞蹈及牧者祝福。音樂會由合唱曲目〈最美的禮物〉揭開序幕，溫柔歌聲訴說愛與陪伴的真諦；隨後透過手鐘演奏結合互動遊戲，讓病友與家屬一同參與，在清脆音符中感受節慶的喜悅與連結。

演出曲目亦包含口琴演奏〈普世歡騰〉、小提琴演奏〈一同齊聲宣揚〉與〈聖誕之願〉、小號演奏〈白色聖誕〉、吉他彈唱〈平安夜〉等經典聖誕樂章，透過不同樂器層次交織，傳遞平安、盼望與祝福。此外，青春舞蹈〈大喜的信息〉以活潑肢體語言展現聖誕的喜訊與生命力，為現場注入溫暖能量；最後由牧者團隊獻唱〈奇異恩典〉並進行呼召與祝禱，為病友與家屬獻上誠摯祝福，劃下感動句點。

安寧病房家醫科主治醫師兼主任曾淨琦表示，安寧療護不僅關注病友身體症狀的緩解，更重視心理、情緒與靈性的支持；透過音樂與藝術的陪伴，能為病友與家屬帶來安定與療癒。在重要節慶中共同分享溫暖時刻，也能成為彼此珍貴的生命記憶，讓照護關係更為深刻而有溫度。

護理部主任徐惠禎指出，每一位病友、家屬與醫療人員，都如同樂章中不可或缺的音符，正因為彼此的付出與陪伴，才能共同譜出這首溫柔而動人的生命之歌。

高榮臺南分院副院長周俐禎特別感謝台南聖教會於寒冬中送暖，將音樂、祝福與信念帶入安寧病房。周俐禎說，透過聖誕音樂會的舉辦，不僅讓病友在療養期間也能感受到節慶的喜悅與尊重生命的溫柔力量，也讓醫療團隊在繁忙工作之餘，共同留下溫馨難忘的耶誕回憶，展現醫療照護中人文關懷的重要價值。

高榮臺南分院安寧病房舉辦「最美的禮物」聖誕音樂會，副院長周俐禎與台南聖教會牧師高翊倫率團隊、病友們留下溫馨感人的耶誕回憶。(高榮南院提供)

台南聖教會以音樂與肢體展現生命力，為病友、家屬及醫療團隊注入溫暖能量。(高榮南院提供)