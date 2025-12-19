高榮南院獲贈20台愛心輪椅

三位善心民眾共同捐贈高榮南院廿台輪椅，提供行動不便病患與陪同家屬更多便利與安心。 （高榮南院提供）

記者汪惠松∕台南報導

三位男女善心民眾有感於醫院就醫及住院民眾對輪椅的實際需求日益增加，共同捐贈高雄榮民總醫院台南分院廿台輪椅，提供行動不便的病患與陪同家屬更多便利與安心。院長鄭名芳感謝捐贈人以實際行動關懷就醫民眾，為院區注入滿滿溫情。

捐贈輪椅的卓姓男子及胡姓、曾姓女士三人表示，秉持「有能力即付出」的初心，希望在能力所及之處回饋社會，協助有需要的就醫民眾。同時，也感念醫療團隊細心照護卓姓男子傷口的專業與溫暖，因此希望透過實際行動，改善病患就醫過程中的不便，讓有輪椅需求的門診與住院民眾，都能即時獲得協助。