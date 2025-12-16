高榮南院耶誕報佳音 氣氛溫馨

高榮南院攜手基督教會台南錫安堂舉辦「耶誕報佳音」活動，教友及耶誕老人護家獻唱詩歌祝福禱告洋溢溫暖。（高榮南院提供）

記者汪惠松∕台南報導

耶誕節將屆，高雄榮總台南分院附設護理之家攜手基督教會台南錫安堂舉辦「耶誕報佳音」活動，布置大型耶誕樹掛滿彩帶、鈴鐺，二十餘位教友及耶誕老人帶著滿滿的歡樂能量走進護家報佳音，獻唱詩歌、祝福禱告並分送住民小禮物，整個護家充滿溫暖節慶氣氛。

高榮南院護家耶誕報佳音活動，在入口處的大型耶誕樹掛滿彩帶、鈴鐺及象徵「平平安安、福氣滿滿」的綠色乖乖，吸引長輩與家屬駐足欣賞，每包上面都由長輩與工作同仁親手寫下祝福語，為彼此獻上平安與健康的心意。

廣告 廣告

基督教會台南錫安堂教友妝扮耶誕老人帶著滿滿的歡樂能量走進護理之家報佳音，讓長輩們笑開懷。教友們亦準備小禮物分送給住民、家屬及照護團隊，無論是飲品與暖心小卡，每個人收到禮物時的驚喜表情，都成為活動中最動人的畫面。

報佳音隊伍在社工人員引導下，逐房獻唱詩歌、祝福禱告，並在床邊與住民輕聲聊天與問候。有些長輩聽到熟悉旋律亦輕輕跟唱。護家社工表示，錫安堂每週也都會提供靈性關懷服務，例如陪伴長輩談心、祝禱等。