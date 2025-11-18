高榮南院與大仁科大攜手「動物輔助」活動 貴賓萌犬與長者共譜療癒時光





高雄榮民總醫院臺南分院攜手大仁科技大學寵物照護暨美容系，18日在精神與一般護理之家舉辦動物輔助活動（Animal-Assisted Activity,AAA），讓長者在溫馨互動中感受關懷與笑容。

高榮臺南分院鄭名芳院長特別感謝大仁科技大學主任秘書陳立材的支持，並表示，此次合作不僅展現校院攜手推動長者心靈照護的成果，更讓年輕學子透過實作，瞭解「照顧」的真正意涵。

大仁科大副教授兼主任李育儒與助理教授陳晴惠帶隊，8位學生分別擔任領犬員與活動引導員，首先以「萌寵相見歡」揭開序幕，依序介紹犬隻特性與互動技巧。隨後，長者與學生共同參與「狗狗你我牠」、「猜猜我是誰」等遊戲，最後以「歡唱齊合照」畫下溫馨句點。

廣告 廣告

可愛的貴賓犬：OREO、寶兒與班班以穩定的互動與親和力迅速拉近距離，現場長者反應熱烈，紛紛伸手撫摸，情緒明顯放鬆，笑容洋溢，並主動與狗狗擁抱、合照。活動中，護理人員也觀察到，連少部分平時情緒較為冷淡的住民當天也主動參與、眼神明亮、露出笑容，並在遊戲結束後主動要求再多摸一摸，這些真切的反應亦印證了動物陪伴帶來的情緒正向轉變及心靈療癒成效。

陳助理教授表示，動物輔助活動是一種透過動物互動促進身心靈健康的「非藥物性照護」方式，本次參與活動的犬隻皆通過完善的社會化訓練與健康檢查，學生也接受服務學習與動物輔助活動相關訓練，在進入院區前更依照護家規範配合感染管制，活動的初衷很簡單：希望透過三隻狗狗的陪伴，結合學生真誠的互動，讓住民長者在這個午後感受到笑容、溫度與回憶的連結。

此次參與的學生包括五專二年級2位台生與四技二年級6位港生，跨越語言差異，以真誠與熱情投入活動，讓陪伴更顯珍貴，體現青銀同樂，共創世代融合，共好、共融。

鄭名芳院長指出，動物陪伴能補強長照體系在情緒支持與社交互動的層面，研究亦證實動物輔助活動可減緩長者焦慮與孤單感，並提升幸福感與社交參與度。

活動結束後，長者們圍著學生與犬隻合影留念，許多長輩依依不捨地揮手道別。院方表示，未來將與大仁科大持續合作，建立系統化的動物輔助照護模式，讓「以動物為媒介、以關懷為核心」的理念在長照場域中長期發揮正向力量。

更多新聞推薦

● 三接工程總預算預算議題 中油重申：採購案招標過程符合政府採購法規定