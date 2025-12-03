高榮南院薩克斯風演奏 悠揚旋律陪伴長者

記者王勇智／臺南報導

高雄榮民總醫院臺南分院今（3）日邀請輔導會前第7處處長張志範獻上薩克斯風演奏，透過悠揚旋律陪伴長者，在初冬寒意中度過溫暖而愉悅的一天；活動分別於上午的樂活日照中心與下午的永康園護理之家登場，現場氣氛熱絡，讓長輩們在音樂中度過充滿笑容的一天。

張志範精心挑選多首長輩熟悉的經典歌曲，包括《甜蜜蜜》、《夜來香》、《往事只能回味》等，每一首都是長者耳熟能詳的旋律；而為了迎接即將到來的聖誕節，也特別演出應景的《聖誕鈴聲》曲目。悠揚的薩克斯風一響起，現場立即充滿溫暖氛圍，許多長輩隨著節奏輕拍雙手，也有人輕輕哼唱，跟隨著音樂翩翩起舞，彷彿回到青春歲月。

高雄榮民總醫院臺南分院副院長周俐禎特別到場致意並頒發感謝狀，感謝張志範不辭辛勞南下進行公益演出，用音樂為長輩帶來精神上的支持與力量。周俐禎表示，醫院未來將持續推動多元藝文與健康促進活動，豐富長者生活並維持身心功能。