高榮南院護理之家長輩喜迎新年 花藝、音樂劇齊登場





高雄榮民總醫院臺南分院附設護理之家於年前精心規劃一系列迎新春活動，結合園藝創作、音樂劇展演及多元宗教靈性關懷，讓住民爺爺奶奶即使身處機構，也能感受如同在家過年般的溫馨氛圍，提前迎接充滿祝福與希望的新一年。

活動首先由專業園藝講師羅美華老師帶領「我的幸福祝願袋」園藝創作，並搭配尾牙摸彩抽抽樂，現場氣氛熱絡。羅老師細心引導住民運用當季花材，如染菊、扁柏、綠色植栽及年節小飾品進行創作，象徵辭舊迎新、萬象更新。

對許多長輩而言，年節擺放鮮花是深植心中的過年儀式，如今在護理之家重現熟悉的生活場景，讓爺爺奶奶倍感親切，也喚起溫暖的年節回憶。

完成的花藝作品不僅妝點公共空間，也可擺放於床邊，讓花香與綠意陪伴長輩迎接嶄新的新年。活動中，住民臉上洋溢笑容，紛紛分享「彷彿回到以前在家過年的感覺」，並彼此互道新春祝福，現場洋溢著濃濃年味。

除了園藝活動，財團法人基督教會臺南錫安堂亦於高榮臺南分院一樓大廳帶來溫馨感人的「最好的師傅」兒童音樂劇。此次演出集結幕前、幕後共25位人員，以活潑生動的演出形式，吸引眾多住民、病患及家屬駐足欣賞。

臺南錫安堂教友與身心靈關懷團隊也深入護理之家，逐床為住民獻唱詩歌、祝禱陪伴，以柔和歌聲與溫暖話語，陪伴長輩在安心、平靜的氛圍中迎接新好年，讓心情更加安定愉悅。

在多元宗教關懷方面，佛教釋普直法師亦特別前來護理之家進行念佛陪伴，引導住民透過誦念「阿彌陀佛」，沉澱心靈、獲得內在平靜，並祈願新的一年平安順遂。

護理部督導高滿表示，護理之家每年皆由社工整合院內外資源，於年節前規劃多元活動，兼顧住民生理、心理、社會與靈性需求，讓長輩在熟悉、安心的環境中感受節慶溫度。她也預告，將於2月11日舉辦歲末聯歡活動，特別邀請永仁高中醒獅團、閃亮亮舞團及神祕嘉賓「跳加官」帶來熱鬧演出，祝福所有住民爺爺奶奶在新的一年喜樂安康、事事如意。

