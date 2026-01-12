高榮奪2026曼谷國際發明展4金1銀及大會特別獎 創新研發成果躍上國際

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄榮民總醫院參加「2026曼谷國際發明展」，表現亮眼，一舉榮獲4面金牌、1面銀牌，並奪得1項國際特別獎，於國際舞台展現醫療創新與研發實力。

「2026曼谷國際發明展」於2026年1月5日至9日，假泰國曼谷國際貿易展覽中心（Bangkok International Trade and Exhibition Centre, BITEC）盛大舉行。本屆展會吸引來自逾20個國家與地區參展，經層層篩選後，最終超過800件創新發明同場競逐，競爭相當激烈。

高雄榮總此次由林育德副院長率隊，攜帶5項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，最終榮獲4金1銀，並以「引流袋輔助支架」作品獲得「印尼發明及創新推廣協會國際特別獎」，成果斐然，充分展現本院在智慧醫療、臨床照護及教育創新等領域的研發能量。

本次獲獎項目如下：

金獎 以學習者為中心的全景智慧全人教育平台：

陳金順、林清煌、莊旺川、林佩津、鄭翊君、魏今秀、楊淳涵

金獎 遊戲式肺活量訓練系統及其平台：

余培筠、吳若瑄、黃莉娟、江俞瑩、蔣秀容

金獎 睡眠輔助裝置：

黃馚媚、陳柑伴、黃明宣、朱炳騰

金獎暨印尼發明及創新推廣協會國際特別獎 引流袋輔助支架：

林佳慧、黃湘婷、何修嫺、張秋華

銀獎 奈米眼藥水及其製造方法：

鄭珮妏、陳瑛瑛、曾清俊、顏峰霖。

高雄榮總表示，本次佳績有賴陳金順院長的支持與鼓勵，以及同仁在繁重臨床與行政工作之餘，仍持續投入創新研發的努力與團隊合作精神。

未來，高雄榮民總醫院將持續深化醫療創新與臨床應用研究，結合智慧科技，提升醫療品質與病人照護成效，持續朝向國際化與高品質醫學中心目標穩健邁進。（圖／記者王雯玲翻攝）