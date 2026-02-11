高榮年貨市集結合藝文與永續理念 名家揮毫迎春溫暖醫護同仁

記者鍾和風/高雄報導

農曆春節將至，高雄榮民總醫院舉辦「福馬奔騰」年貨大街市集活動，透過財神祈福、名家獻筆，共築友善溫馨職場的規劃，為院區增添濃厚年節氛圍，並慰勞辛勤守護民眾健康的醫護同仁。院方於2月11日在門診大樓藝文大廳隆重舉辦活動，不僅設置豐富特色攤位與精彩表演，更邀請己書名家現場揮毫與互動體驗，由院長親自帶領行政團隊化身財神爺發放紅包，展現致力打造友善職場環境的用心，並透過推廣特色農特產實踐節能省碳的永續理念。

高雄榮總舉辦「福馬奔騰」年貨大街市集活動，院長與財神爺發送紅包，與醫護同仁及民眾歡慶新春。(圖/高雄榮總提供)

活動當天門診大樓藝文大廳氣氛熱鬧非凡。由高雄榮總志工隊帶來的活力舞蹈表演揭開市集序幕；「魔笛家族樂團」現場演奏多首充滿過年氣息的音樂節目，悠揚樂音讓忙碌的醫療空間轉化為充滿溫度的藝術走廊。本次活動另一大亮點為文化體驗區，院方特別邀請「己書」名家呂審莙老師蒞臨現場揮毫，親手贈送富有墨韻美感的己書作品與春聯給民眾及醫護同仁，並提供互動教學體驗，讓參與者在墨香中感受文字力量與傳統節慶文化深度。透過文化藝術交流，不僅舒緩醫護同仁工作壓力，也豐富院區藝文涵養。

為慰勞醫護同仁辛勞，活動特別安排溫馨的「攤位巡禮」。院長與討喜的「財神爺」，在同仁扮演的馬人偶陪同下巡迴市集各攤位，在熱鬧氣氛中將本院特製紅包袋與象徵福氣的糖果分送給醫護同仁與看診民眾。陳院長表示，舉辦年貨市集除營造節慶氛圍外，更希望讓平日忙碌的醫護同仁能就近採買年貨，打造兼顧工作與生活的友善環境職場。透過節慶關懷，使員工在專注醫療服務之餘，也能感受到院方如家人般的溫暖與支持，進而提升整體職場幸福感。

本次活動亦特別強調支持在地產業。展售商品多具備「在地生產、在地消費」的低碳特性，透過縮短物流里程達到節能減碳目標。市集同時鼓勵同仁減少一次性包裝使用，期望在採買年貨與歡慶佳節之際，共同實踐綠色永續生活，為環境盡一份心力。高雄榮總表示，此次活動不僅展現招商成果，更是實踐友善職場承諾的具體作為，未來將持續推動員工福利與文化活動，在提供專業醫療服務之外，也致力成為同仁與民眾心中最具溫度與環保意識的幸福醫院。