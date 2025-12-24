高榮引進攝護腺癌精準放射標靶治療 (圖)

氣候轉換期間，雖然體感較為舒適，但其實也是容易出現身體不適的時候。由於早晚與白天的氣溫差變化明顯，自律神經容易失去平衡，不少人會感到倦怠、肩頸僵硬、手腳冰冷，或是情緒低落等狀況。特別是更年期，因為荷爾蒙變化，自律神經的運作本來就較不穩定，更容易強烈感受到季節交替帶來的身體變化。 善用當季食材 用日常美味調理更年期不適 日本網站「tsuyaplus.jp」指出，更年期是身心變化特別多的階段，但透過日常飲食的用心調整，有助於緩解各種不適。只要把握當季、營養密度高的食材，在享受美味的同時，也能為更年期的健康與活力持續加分。 １、青江菜近年來青江菜一年四季都能在超市買到，但在氣候較涼爽的時節，品質與風味表現特別穩定。青江菜富含維生素E、鐵質、鈣質等營養素；其中，維生素E與鐵質有助於改善血液循環、預防貧血，對於因血流不佳所帶來的不適相當有幫助。更年期因自律神經失調，血流容易變差，可能出現手腳冰冷或肩頸痠痛；加上氣溫變化明顯，本來就容易感到寒意，因此可藉由營養豐富的青江菜來進行日常調理。維生素E與油脂一起攝取、鐵質與維生素C一起攝取時，吸收率會提高。此外，青江菜也富含有助於更年期世代維持骨骼健康的

