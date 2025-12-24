高榮成立核醫同位素治療中心精準醫療轉移性攝護腺癌緩解
攝護腺癌發生率逐年上升，最新數據顯示已居男性第三大癌症。針對晚期、已轉移且對荷爾蒙治療產生抗性的「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友，幾乎沒有有效治療選擇，五年存活率只剩下15%，且骨轉移帶來劇烈疼痛更讓病友備受煎熬，有些病友甚至只能坐輪椅或臥床，嚴重影響生活。
適逢三十五週年院慶，高雄榮民總醫院宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」（見圖），引進接軌國際的「精準放射標靶治療」，希望透過嶄新的尖端療法，為晚期病友帶來治療新希望，不僅大幅改善疼痛還能過著有品質的生活。
外科部副部主任林子平說明，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約三至五年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，該階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。隨著醫療進步，「精準放射標靶治療」的誕生，讓攝護腺癌進入精準治療的時代，也獲國內外重要治療指引最高證據等級的推薦。
核子醫學科主任諶鴻遠指出，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術，治療第一步是先發出「信號彈」（PSMA正子攝影）。根據臨床統計，近九成的攝護腺癌細胞都會表現PS-MA抗原，這枚信號彈能精準地將這些藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」、看個清楚。確認目標後，醫師會再更換彈頭，發射威力強大的「魔術子彈」（放射性同位素）進行殲滅。
諶鴻遠主任表示，這顆魔術子彈能釋放β射線進行近距離轟炸，臨床數據顯示，該療法有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低六成，整體死亡風險也降低近四成。此外，由於魔術子彈射程短、火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質 。
外科部部長余家政強調，高榮身為高屏地區公立醫學中心，配合三十五週年院慶，整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」，提供舒適的就醫環境與智慧輻射監控系統，致力於提供南部民眾高品質的癌症醫療服務 。
醫師團隊也呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵。建議五十歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至四十五歲開始檢查，以利早期診斷與治療。
其他人也在看
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 32
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 12 小時前 ・ 12
台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮
台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍
中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 8
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 9 小時前 ・ 6
河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
56歲男鼠蹊部「冒腫塊」！醫示警1病
[NOWnews今日新聞]一名56歲先生偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，因此到泌尿科求診。經理學檢查搭配影像的診斷確定是腹股溝疝氣，入院接受疝氣修補手術後，隔日順...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
4歲女童全身紅疹染梅毒！ 感染原因竟是「奶奶用嘴餵食」
根據陸媒《大河報》報導，女童家屬起初發現孩子全身出現不痛不癢的紅疹，帶往當地醫院就診後，初步判定為過敏反應，並開立抗過敏藥物治療。然而，用藥一段時間後症狀不僅未改善，紅疹反而持續擴散，家屬才轉往大醫院進一步檢查。經醫師診察後發現，女童手心和腳的紅疹形態特...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用
有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 5
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
根據衛福部於2024年公布的最新調查數據，台灣65歲以上長者的失智症盛行率已達7.99%，等於每100位長者中，就有將近8人罹患失智症。隨著人口快速老化，推估至2050年，65歲以上長者失智率將攀升至11.1%，全台失智人口恐突破百萬人。看似遙遠的「失智症」，其實正一步步逼近熟齡世代的生活。人稱「無毒教母」的譚敦慈就提醒，與其恐慌，不如把「預防失智」落實在日常裡，從飲食、運動、社交到生活環境，一點一滴累積。她笑說，自己最怕的不是老，而是失智，「因為我這一輩子都遇到好男人，我怕忘了他們。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 3
「好萊塢最強反派」中風病逝！每42分鐘奪1命 決戰秋冬殺手保命4招
曾在《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影中演出，被譽為「好萊塢反派專業戶」的日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa），於美國時間12/4在加州病逝，享壽74健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
5年來只吃垃圾食物！16歲印度少女腸道感染「抽出7公升積液」心臟衰竭亡
印度北方邦一名16歲女高中生，因長年喜愛吃速食，導致腸道嚴重受損、感染，22日上午因併發心臟衰竭身亡。德里全印醫學科學研究所（AIIMS）的醫師認為，女高中生不健康的飲食習慣導致腸道沾黏，進而損害消化系統，導致傷寒、結核病等併發症，最終因心臟驟停喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
7旬翁頭暈老跌倒 一飲食習慣「舌苔幾乎消失」已神經病變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 70歲的李爺爺，從三個月前開始出現頭暈、視力下降的情形，容易因重心不穩而跌倒，焦慮不已，跑遍急診、中醫以及神經內科進行檢查，確認不是急性腦中風之後，輾轉求助台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，醫師檢查發現他的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，才發現原來是長年茹素，維生素B缺乏導致的營養性神經病變。 台北...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小孩病歷註記「PKU」 兒醫：好心疼「不治療恐傷智力」
一位小小孩初次來到診所看診時，醫師在病歷上仔細註記了「PKU」三個字母。兒科醫師黃紹基表示，對兒科醫師而言，看見這樣的註記會感到相當心疼，因為這意味著以目前醫學技術來說，這個孩子終其一生都必須嚴格注意飲食和用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是糖尿病！研究揭「它」害人胰臟癌：引爆全身癌、一身病
胰臟癌的發生率幾乎是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師張家銘表示，今年發表的綜論指出，腸道菌可能是胰臟癌發展過程中，一個非常關鍵、但長期被低估的角色。「胰臟癌或許不是只發生在胰臟，它是一條從腸道開始，經過免疫、發炎與分子訊號，最後影響胰臟命運的長路。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／沈玉琳今露臉「快要見面了」！專業醫1句話解析
主持人沈玉琳今年7月罹患血癌後，住進台大醫院接受治療，演藝工作全面暫停，專心養病。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與妻子的甜蜜慶生照並表示：「治療非常的順利，快要可以見面了。」醫師張明志表示，為沈玉琳的現況感到開心並給予祝福，「但他未來仍須接受骨髓移植，才能真正治癒此病。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
喝酒臉紅是警訊！恐是「酒精不耐症」 醫：身體「泡在致癌物裡」
2025已經接近尾聲，跨年夜與接下來的農曆春節都是不少民眾會開懷豪飲的時期。肝基會提醒，喝酒後容易臉紅、心跳加速其實是「酒精不耐症」的警訊，具有此類體質的民眾因為酒精代謝較慢，酒精代謝的中間產物、一級致癌物乙醛長時間在體內停留，就像讓身體泡在致癌物裡一樣，建議民眾可以檢測「酒精代謝酶基因」，了解自己自由時報 ・ 1 天前 ・ 1