高榮成立核醫同位素治療中心 引進精準放射標靶治療

記者李靜音／高雄報導

高雄榮民總醫院今（24）日宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進接軌國際的「精準放射標靶治療」，希望透過嶄新的尖端療法，為攝護腺癌晚期病友帶來治療新希望，不僅大幅改善疼痛且能過著有品質的生活。

高榮表示，攝護腺癌發生率逐年上升，最新數據顯示已居男性第3大癌症。針對晚期、已轉移且對荷爾蒙治療產生抗性的「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友，幾乎沒有有效治療選擇，5年存活率只剩下15%，且骨轉移帶來劇烈疼痛更讓病友備受煎熬，有些病友甚至只能坐輪椅或臥床，嚴重影響生活。

高榮外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致臺灣約有3成病友確診時已是晚期轉移。林子平解釋，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3至5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」。此階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。隨著醫療進步，「精準放射標靶治療」的誕生，讓攝護腺癌進入精準治療的時代，也獲國內外重要治療指引最高證據等級的推薦。

高榮核子醫學科主任諶鴻遠說明，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術。諶鴻遠解釋，治療第一步是先發出「信號彈」（PSMA正子攝影）。根據臨床統計，近9成的攝護腺癌細胞都會表現PSMA抗原，這枚信號彈能精準地將這些藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」、看個清楚。確認目標後，醫師會再更換彈頭，發射威力強大的「魔術子彈」（放射性同位素）進行殲滅。

諶鴻遠同時指出，這顆魔術子彈能釋放β射線進行近距離轟炸，臨床數據顯示，此療法有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低6成，整體死亡風險也降低近4成。此外，由於魔術子彈射程短、火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛 ，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質 。

高榮外科部部長余家政表示，高榮身為高屏地區公立醫學中心，配合35週年院慶，整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」，提供舒適的就醫環境與智慧輻射監控系統，致力於提供南部民眾高品質的癌症醫療服務 。

醫師團隊呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵。建議50歲以上男性應定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。

高雄榮民總醫院宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進接軌國際的「精準放射標靶治療」，不僅大幅改善攝護腺癌晚期病友的疼痛且能過著有品質的生活。(記者李靜音攝)