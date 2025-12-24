高榮精準放射標靶 抗轉移性攝護腺癌

高雄榮總成立「核子醫學科同位素治療中心」。左起為核子醫學科主任諶鴻遠、外科部主任余家政及副部主任林子平。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

台灣高齡化導致攝護腺癌發生率增長居冠，有1/3的患者進入晚期擴散在於早期症狀不明顯，也未列入公衛癌症篩檢項目，使得傳統荷爾蒙治療產生抗藥性，對「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友相當不利。高雄榮總引進「精準放射標靶」治療，大幅改善疼痛，有助提升生活品質。

高榮外科部副主任林子平提醒，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致台灣約有3成病友確診時已是晚期轉移。他解釋，晚期攝護腺癌療法，常以荷爾蒙治療為主，但平均約3～5年後癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」。這個階段癌細胞常轉移至骨頭，造成病友疼痛或病理性骨折。

廣告 廣告

隨著醫療進步，「精準放射標靶治療」可讓攝護腺癌進入精準治療的時代，也獲國內外重要治療指引，最高證據等級的推薦。

高榮核子醫學科主任諶鴻遠說，精準放射標靶治療採用「療診合一」概念，治療第1步先發出「信號彈」（PSMA正子攝影）。根據臨床統計，近9成的攝護腺癌細胞都會表現PSMA抗原，這枚信號彈能精準地將這些藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」、看個清楚。

一旦確認目標後，主治醫師會再更換彈頭，發射威力強大的「魔術子彈」（放射性同位素），針對癌細胞進行殲滅。

這項療法的優點，魔術子彈能釋放β射線進行近距離轟炸；臨床數據顯示，有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低6成，整體死亡風險也降低近4成。且魔術子彈射程短且集中火力，能減少誤傷周邊正常組織，有效緩解骨轉移的劇烈疼痛，也能讓晚期癌友在延長生命的同時，仍維持良好的生活品質。