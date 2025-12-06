高榮精準放療 即時調整縮短療程

高榮放射腫瘤部主任林裕為醫師說明癌症放射治療。

（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

癌症放射治療技術持續進步，從過去的「固定打」進化到如今的「即時調整」，高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為指出，傳統放療往往依照治療初期影像，經電腦輔助設計單一治療計畫，但隨著療程進行，病人體內的腫瘤與器官位置可能產生變化，若不即時修正，可能導致治療精準度下降並使組織承受不必要的劑量。

高榮放射腫瘤部主任林裕為表示，癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能帶來不必要的副作用，這也是適應性放射治療日益受到重視的原因。適應性放射治療能依據病人每日影像變化，即時重新調整放射線角度與劑量，讓放射線「只打在該打的地方」，更有效控制腫瘤，同時降低正常組織的受照劑量。

林裕為指出，以往放射治療多需先進行電腦斷層模擬定位，再根據影像經電腦設計治療計畫，全程以單一治療計劃進行。現在透過高雄榮總導入的放射治療銳視刀系統搭載超大面板高解析影像技術，能在治療機上完成定位與治療。

他舉例說，一名頭頸癌病人在療程中，團隊發現腫瘤體積逐漸縮小、腮腺位置也隨之變化，透過每日治療前影像比對，醫師可即時調整照射範圍與劑量，並可直接在治療機上完成定位與照射，讓治療更貼合當下解剖結構。病人平均每日治療時間可縮短至原來的一半，減少病患長時間固定姿勢帶來的不適，放射治療的目標不僅是控制腫瘤，更要控制副作用，讓病人能在安全範圍內達到最大治療效益。

林裕為提出一個病例指出，一位90多歲的高齡肝癌病人，腫瘤體積高達460立方公分，過去治療難度高且風險高，原本擔心病人體力無法承受高強度放療，但在空間分割放療技術的協助下，能將高劑量鎖定腫瘤核心、低劑量包覆周邊，並搭配免疫治療共同進行。令人驚訝的是，治療後僅兩週影像顯示腫瘤明顯縮小，4個月後幾乎消失，病人追蹤情況良好。