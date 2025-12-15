高榮臺南分院114年主管共識營 共創醫院發展新動能





高雄榮民總醫院臺南分院14日，在關子嶺富野溫泉會館舉辦「114年主管共識營」，透過優美自然景致、邀請國立中山大學EMBA執行長蔡佳芬專題課程與團隊交流等多元活動，聯合鋼鐵董事長曾文衍特別致贈「敬天愛人」愛心熊讓同仁有獎徵答，並參訪象徵「敬天愛人」精神的大仙寺，引導各級主管在調適身心之際，重新聚焦醫院發展願景，強化跨部門溝通與協調能力，為新年度院務推動凝聚更堅實的共識。

共識營以「醫者同心，服務創新」為主軸，安排院務發展說明、策略工作坊與情境演練，期盼各級主管在面對少子女化、高齡化與智慧醫療浪潮等多重挑戰時，能跳脫單一科部視角，從整體醫院營運與資源配置出發，重新檢視組織運作模式。活動設計打破科別與職稱界線，促進跨部門深度對話，提升團隊整合力。

共識營特別邀請國立中山大學EMBA執行長蔡佳芬擔任專題講師。蔡執行長長期深耕行為經濟學與心理經濟學領域，擅長將理論轉化為實務決策工具，課程中以「快思慢想」為核心，協助主管辨識框架效應，回歸理性分析與數據思維，引導學員思考行政管理與醫院營運策略。她並結合市場資訊透明、行銷與品牌溝通觀點，協助醫院在既有專業基礎上重塑形象，為高榮臺南分院開創新的里程碑。

活動中，聯合鋼鐵董事長曾文衍亦特別致贈象徵「敬天愛人」精神的愛心熊，作為有獎徵答活動的暖心贈禮，讓現場氣氛溫馨熱絡，也為共識營增添正向能量。

主辦單位亦安排參訪關子嶺在地信仰重地「大仙寺」，透過靜謐莊嚴的宗教文化場域，引導主管沉澱心靈、反思醫療工作的核心價值，呼應「敬天愛人」的精神內涵。

鄭名芳院長表示，醫療環境瞬息萬變，高榮臺南分院在大臺南地區肩負守護民眾健康的重要角色，各單位主管不僅是政策的執行者，更是帶領團隊迎向變局的關鍵領航者。鄭院長勉勵所有主管善用數位科技與AI工具推動智慧醫療，持續優化照護流程與服務體驗，同時堅守「以病人為中心」的核心價值，打造兼具專業、溫度與韌性的醫療團隊。

為兼顧身心調適與團隊情誼，主辦單位也善用關子嶺溫泉會館場域特色，安排溫泉紓壓、健行等活動，讓平日忙於臨床與行政工作的主管，在自然景致中舒展身心、增進彼此默契。

院長鄭名芳強調，115年將持續以「醫者同心，服務創新」為核心，推進智慧醫療、長照與社區醫療等重點工作，並透過定期檢視與滾動修正，確保共識營所凝聚的想法能真正落實於臨床與服務現場。高榮臺南分院也期盼在全體主管與同仁攜手努力下，為大臺南地區民眾提供更安全、便捷且溫暖的整合性醫療照護，持續提升民眾就醫滿意度與醫院整體競爭力。

