高榮與台灣氣候與健康聯盟探討醫院永續責任

記者許正雄／高雄報導

高雄榮民總醫院與台灣氣候與健康聯盟，23日共同舉辦「院長永續講堂」，匯聚醫界、政府及永續領域專家，探討氣候變遷下的健康挑戰與醫院永續責任，以及氣候變遷對公共健康的深遠影響，高榮也分享十大永續創新作為，共同為台灣健康與醫療永續努力。

這項活動由台灣永續能源研究基金會執行，中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會及鄭德齡醫學發展基金會協辦；台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新、高雄榮總院長陳金順、總統府國策顧問陳志鴻教授等出席與會，強調醫療院所推動永續行動的重要性。

簡又新表示，近年來氣候變遷已不再只是環境領域的議題，而是直接衝擊醫療量能與全民健康的全球挑戰。從COP28首度設置「健康日」，到149個國家共同簽署《氣候與健康宣言》，國際社會已形成明確共識：只有同時強化醫療體系的韌性、降低氣候風險並推動跨部門合作，才能真正守護人民的健康福祉。

他強調，台灣在高齡化、都市化與極端氣候交織的脈絡下，醫療體系所面臨的挑戰愈加複雜，必須從預防、緩解與調適同步推進，讓醫療體系能因應極端氣候帶來的衝擊與挑戰。目前已有150間醫療機構響應「醫院永續發展倡議」，共計超過九萬張病床參與承諾，這代表醫界已用行動展現台灣邁向淨零與健康韌性的決心。

陳志鴻顧問以「健康台灣、韌性台灣」為題，分享如何透過政策與醫療體系強化全民健康韌性；高雄市環保局局長張瑞琿則以「高雄市政府ESG：推動城市淨零轉型」為題，介紹城市永續治理的策略與成果；高雄榮總院長陳金順則以「高榮35永續共舞」為題，展示醫院在永續發展上的具體行動，醫院擘劃十項永續策略作為努力的方向與目標，包括財務永續、教學永續、人才永續、環境永續、醫品永續、智慧永續、研究永續、特色永續、公益永續、版圖永續。