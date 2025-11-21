高榮與越南鴻德醫院、OneHealth Foundation簽署合作備忘錄 打造跨國醫療、深化育才與高齡照護等合作

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄榮民總醫院今(21)日與越南鴻德醫院（Hong Duc Hospital）及 OneHealth Foundation 共同簽署合作備忘錄，正式啟動跨國醫療合作新篇章。此合作聚焦於人才培育、醫療技術交流、高齡醫學發展與護理照護品質提升，期待藉由台越雙方的緊密連結，持續推動新南向醫療合作的深度與廣度。

此次簽署儀式在溫馨而隆重的氛圍中舉行。高雄榮總林育德副院長及國際醫療中心康柏皇主任、護理部周學智主任以及高齡醫學王郁鈞醫師與越方代表熱烈交流。一幕幕握手、討論的畫面，讓現場感受到「醫療沒有國界、照護更沒有距離」的共同理念。

林育德副院長表示，此次合作將強化醫院在高齡醫學、行政管理、護理培訓等核心專業上的輸出。同時，也將安排越南醫療人員來台進行臨床見習，使雙方在不同醫療環境中互相學習，更貼近國際接軌的需求。

鴻德醫院與 OneHealth Foundation阮登科副主席 則分享，台灣在醫療品質管理、臨床技能與醫療資訊系統的經驗，對越南醫療體系提升具有深遠意義，尤其在高齡社會趨勢與品質照護議題上，雙方更能攜手打造標準化與可持續的合作模式。

這不僅是一次合作，更是台越醫療連結的重要里程碑。期待透過每一次互訪、每一場教學、每一位學員的成長，把「以人為本」的照護精神傳遞得更遠、更深。（圖／記者王雯玲翻攝）