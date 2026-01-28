高榮處結合高科大資源 深化就學輔導與產學產訓接軌

為協助退除役官兵順利就學進修、提升職場競爭力，高雄市榮民服務處近日攜手國立高雄科技大學教育推廣與經營管理處、東南亞產學研究發展中心，共同推動就學輔導、產學及產訓合作機制，整合學術、教育與產業資源，打造多元且具實務導向的人才培育平台。(見圖)

高雄市榮服處今(廿八)日說明，除聚焦產學接軌與職能訓練外，亦強調就學進修輔導，協助退除役官兵依其生涯規劃選擇合適之學制、進修課程及專業培訓方向，透過學用合一的方式，強化學習成果與就業銜接。

廣告 廣告

高雄科技大學教育推廣與經營管理處高瑞鍾處長及東南亞產學研究發展中心施武樵執行長表示，藉由教育推廣、產學合作及東南亞產業研究能量，提供多元課程與實務訓練機會，協助學員就學期間即能接觸產業實務，並拓展與東南亞地區在人才培育與技術交流上的合作。

高雄市榮服處劉雅魁處長指出，未來將持續深化就學輔導、產訓媒合與產學合作內容，整合產官學資源，協助退除役官兵順利完成學業、精進專業技能，並無縫銜接職場發展，同時為產業培育具即戰力之優質人才，實現多方共贏目標。