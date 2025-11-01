高榮一站式照護 職傷女返職場

高雄榮總一站式職業傷病整合照護醫療團隊成果佳。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄榮總職業醫學科「職業傷病整合服務中心」，一站式職業傷病整合照護服務，從預防、診斷、復健到重返職場的全方位支持機制，落實「三段五級照護」，結合跨專業醫療團隊，成功打造高效能及可近性高的勞工健康服務體系，最近成功協助一名因車禍受重傷的陳姓女性工人，重返原職場原工作的成功案例。

高雄榮總指出，2024年12月，陳姓女性個案於通勤途中騎乘機車遭遇重大車禍，經救護車送往高雄榮總急診處置，經骨科診斷為骨盆多處骨折，隨即於本院接受手術治療，住院11日（加護病房4日、骨科病房7日）後順利出院。

高雄榮總一站式職業傷病整合照護，協助傷者重返職場。（記者許正雄翻攝）

這名陳姓病友2025年6月起接受多達12次職能復健訓練，在高雄榮總職業傷病整合服務中心團隊介入下，經綜合功能性能力評估與訓練介入後，搬運負重能力（從17.5公斤進步至25公斤）、移動能力（1分鐘內上下樓梯次數由131階進步至180階）、蹲姿耐受度等都大為改善提升，主觀工作勝任自評，從3分提升至滿分10分後順利重返職場。

高雄榮總職業醫學科祝年豐教授表示，承接勞動部「職災勞工重建補助計畫」，積極協助職災勞工順利重返職場，更獲「職業傷病診治專責醫院」及「職災職能復健專責醫院」，成為高雄唯一同時具備兩項認證資格的公立醫療機構，「職業傷病整合服務中心」職能復健訓練，共執行104位個案之生理、心理工作能力強化等訓練，整體復工率達90.5%，成效佳。