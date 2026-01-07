高榮《竹意人生》水墨展 用藝術療癒日常

記者孫建屏／高雄報導

高雄榮民總醫院迎接2026 年，推出開春首檔藝文展覽－《竹意人生》張上緯創作巡迴個展，自即日起展出水墨藝術家張上緯的50幅佳作，透過墨竹書寫人生哲學，讓傳統水墨國畫藝術走入醫院空間，為醫療場域注入溫潤而堅韌的藝術能量，用藝術成為療癒日常。

「胸有十萬竹，墨化作隱林；放眼千山外，達觀自在中。」張上緯秉持傳統水墨精神，長期以「竹」為創作主軸，藉由墨色濃淡、虛實疏密，詮釋生命的韌性與東方哲學中的處世智慧，展現其對東方文化和精神的深刻體悟。

張上緯師承水墨名家鄧雪峰、熊碧梧老師，並受教於「一代竹痴」陳清貴，逐步形塑沉靜內斂、氣韻悠遠的墨竹風格，其《竹意人生》系列展覽已成為重要藝術標誌，自民國113年1月啟動，已陸續於國軍左營總醫院、旗山武德殿、高雄市文化中心、臺北善導寺捷運站、高雄市民畫廊南區資源中心、前鎮漁港、三民區公所、鳳山地政事務所、高雄市政府社會局等地展出，累計展出「百幅墨竹」作品，吸引廣泛迴響，深受藝文界與社會大眾關注。

張上緯求學歷程橫跨藝術、管理與軍事體系，曾就讀政戰學校美術科、國立高雄應用科技大學及中山大學，並於軍旅服務20餘年，文武兼備的人生歷練，使其創作在紀律與詩性之間取得平衡，於剛柔並濟中展現深厚的生命體悟。

此次《竹意人生》在高雄榮總的「健康藝文展示廳」及「榮民藝廊」雙展區同步展出，張上緯以簡潔而有力的線條與筆墨，勾勒竹的「虛心、有節、堅韌、清雅」生命姿態，象徵謙遜包容、氣節操守、不屈精神與君子風範，也寓意人生百態。

《竹意人生》張上緯創作巡迴個展展期2月28日止，將於1月13日下午2時舉行開幕典禮，當天並有茶席品茗、古箏演奏、農產品及文創商品展示，結合藝術、音樂、茶藝與農產文化，展現多元跨界的藝文能量。

高雄榮民總醫院2026年開春首檔藝文展覽，自即日起舉辦《竹意人生》張上緯創作巡迴個展，為醫療場域注入溫潤而堅韌的藝術能量。（記者孫建屏攝）

《竹意人生》展出張上緯以墨竹 詮釋生命的韌性與東方哲學中的處世智慧。（記者孫建屏攝）

《竹意人生》張上緯創作巡迴個展， 在高雄榮總的「健康藝文展示廳」及「榮民藝廊」雙展區同步展出。（記者孫建屏攝）

《竹意人生》張上緯創作巡迴個展， 在高雄榮總的「健康藝文展示廳」及「榮民藝廊」雙展區同步展出。（記者孫建屏攝）