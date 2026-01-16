高樓坍塌、起重機砸中火車到死亡公路 泰國兩年3大工安事故竟都與「同一家公司」有關
泰國接連兩天發生重大工安事故奪走數十人性命，引發社會高度震撼，沒想到運輸部長一席話，卻讓兩起看似「毫無關聯」的死亡事故，與發生在2025年4月份、因為緬甸地震而坍塌的審計部大樓工地案連結，三起重大工安事故背後，都與同一家企業有關，那就是承包該國大量政府工程的義大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Public Company Limited，簡稱ITD）。
綜合《路透》等外媒報導，繼14日發生高鐵工程起重機倒塌，砸中下方行駛的火車車廂，導致車內32人不幸死亡的悲劇後，隔一天在曼谷近郊的高速公路施工現場，再度發生吊車倒塌事故，造成行經該路段的2人罹難，整個倒塌過程更被後方車輛全程拍下紀錄，過程非常怵目驚心。
本以為是兩起因為不重視安全法規，釀成的施工悲劇，沒想到經過當地媒體與政府調查發現，兩起工程所屬的承包商，居然是同一家，而且泰國運輸部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）更證實，涉事承包商就是義大利-泰國發展公共有限公司，他們不只負責泰中高鐵工程計畫，也是去年因緬甸地震震波而坍塌的審計大樓工程負責廠商。
相比火車、高速公路因為後方車輛的行車紀錄器，幾乎完整拍下事故發生過程，在影片被放上社群後，瞬間引發眾多網友轉發。當下原本位在旁邊的巨大吊車，突然傾倒並揚起大量塵土與碎石，許多經過車輛被迫緊急停車或倒退閃避，場面非常驚險。
當時剛好就在事故現場，69歲的計程車司機拉歐里安（Booncherd La-orium）受訪時直言，事發後至今仍會雞皮疙瘩，不敢再次路過該路段，因為擔心這種事、也可能某一天就剛好發生在自己身上。
事實上，發生事故的公路，正式名稱為「拉瑪二世高速公路」（Rama II highway），因多年施工延宕與頻繁致命意外，被當地居民嘲諷稱為「死亡之路」。從官方統計數據能發現，該路段近兩年時間，早就發生過多起吊車倒塌，與結構崩塌事故，顯示大型基建工程的安全管理問題，根本沒有進行徹底改善。
針對高鐵事故，泰國鐵路局立即下令全面停工，要求承包商接受調查後再擇期復工。義大利-泰國發展公共有限公司則透過聲明表達哀悼，並承諾會負起罹難者家屬與傷者賠償責任。
泰國政府則下令追究，承包商與中方顧問公司在內所有相關責任。然而，此番在短短48小時內、連續發生兩起重大工安事故，奪走34條無辜人命後，外界更關注的不只有事故本身，而是泰國能否藉此機會，填補長年以來的公共工程安全漏洞。
更多風傳媒報導
其他人也在看
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 1 天前 ・ 3
民宅火警連燒12戶 53歲女樓梯間遭重物壓困身亡｜#鏡新聞
台中市烏日區一間民宅15日晚上10點40分發生火警，由於起火地點是連棟透天厝，導致總計12棟住戶受到波及，其中7棟更是受損嚴重無法居住。消防人員在凌晨12點多完全撲滅火勢，火警也導致一名53歲的楊姓女子身亡。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶釀1死
中部中心／綜合報導台中烏日區光明路，15日晚間，發生死亡火警！由於巷弄窄小，加上當地為連棟住宅，火勢延燒迅速，一共波及12戶民宅，消防隊派出大量人車，將近2小時後將大火撲滅，但入內搜索時，發現一名被重物壓住的女子，已經明顯死亡，不幸罹難。刺眼的橘紅色火舌，不斷從房屋二樓竄出，現場一片混亂，單親母遭困火場不幸喪生 同居男友外出躲過火劫（圖／民視新聞）有人合力趕緊將瓦斯桶移至遠處避免爆炸，有些人把家當行李，通通拿到屋外，暗夜火警，住戶驚慌逃生。15日晚間10點多，台中烏日區光明路某巷內，一棟透天厝住宅傳出火警，因巷弄窄小，加上為連棟住宅，瞬間被熊熊烈火吞噬，一間接著一間延燒，一共波及12戶民宅，將近2小時後，火勢終於撲滅，消防人員入內搜索時，在疑似起火戶的2樓樓梯間，發現一名遭重物壓住的女子，趕緊將她移到屋外，但傷者已經明顯死亡。烏日惡火連燒12民宅 7戶無處可歸公所協助安置（圖／民視新聞）根據了解，死者是年約50歲的楊姓女子，有3個女兒、1個兒子，是一名單親媽媽，也是公所長期關懷對象，目前和男友同居，沒和孩子住，案發當晚同居人因為腳痛外出就醫，躲過火劫，事故造成12戶民宅受損嚴重，當中7戶住戶無處可歸，由公所協助安置，但大火無情，奪走一條寶貴性命，詳細事發原因，還需等完整火調報告，才能釐清。原文出處：台中烏日暗夜惡火！ 連燒12戶1女遭困火場不幸罹難 更多民視新聞報導新北地院火警！20歲女等老公開庭太無聊 竟噴酒精「火燒螞蟻」新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮新北泰山公寓竄火舌！多名住戶受困樓上 1人送醫民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台塑林園廠工安意外! 3工人粉槽刷油漆頭暈不適送醫
南部中心／綜合報導台塑高雄林園廠16日中午發生工安意外，三名工人在PVC粉槽內油漆粉刷時，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，導致工人頭暈、身體不適，2人自行走出儲槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救後，恢復意識，送醫無大礙。救護人員爬上桶槽的鋼架，把頭暈的工人扶出來，緊急坐上救護車送醫。（圖／民視新聞）救護人員爬上桶槽的鋼架，把工人扶出來，照片中可以看到工人身上的衣服還沾有油漆，似乎不太舒服，緊急坐上救護車送醫。工廠保全：「稍微那個空氣可能稀薄啦，稍微有一點暈倒啦，那暈倒可是我們就馬上急救，那個正常意識清楚送那個健佑醫院了啦。」高雄台塑林園廠16日中午發生工安意外，三名工人分別為51歲、38歲和57歲，都是男性，進入PVC塑膠粉桶槽進行油漆粉刷作業，疑似內部空氣不流通，有機溶劑氣體濃度過高，覺頭頭暈、身體不適，其中2人先走出桶槽，但最後一名工人疑似因吸入過多氣體而昏倒，所幸現場人員立即急救，恢復意識。高雄市勞工局初步調查，作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍。（圖／民視製圖）高市林園消防分隊小隊長戴裕唐：「包商工人於PVC儲槽，從事油漆作業時似通風不良，造成身體不適受困，消防人員到場確認共三名人員受困，立即著裝備進入搶救，均意識清楚無受傷，由救護人員處置後送醫。」高雄市勞工局立即到場了解，發現作業現場疑似沒有落實局限空間作業規定，才會導致通風量不足而釀禍，勞檢處已勒令現場停工。高市勞檢處處長郭清吉：「勞檢處已勒令現場停止作業，後續將檢視發生原因，倘僱主違反職業安全衛生法，第六條第一項規定，將依法裁處三至三十萬元罰款。」還好有及時搶救回一命，密閉空間內作業不得不謹慎，事故原因仍有待後續進一步釐清。原文出處：台塑林園廠傳工安意外！ ３工人粉槽內刷油漆頭暈送醫 更多民視新聞報導煮麵出餐全靠機器 高雄AI無人麵館開幕"超人力霸王"降臨高雄! 「ㄔㄖㄌㄅㄨ」答案揭曉旗山太平里水量少到無法洗澡 里長砸雞蛋抗議民視影音 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
屏東獨居男靠回收維生 家中堆「易燃物」命喪火窟
屏東縣 / 綜合報導 屏東中正路一處民宅，今(16)日凌晨發生死亡火警，58歲的獨居男屋主在一樓後方房間被發現，救出時意識不清，送醫仍不治，鄰居透露，屋主平時撿回收維生，家中堆放大量易燃物品，懷疑因為這樣助長火勢，起火當下，街訪鄰居趕緊拿滅火器救火，仍阻止不了悲劇發生，白天重回現場，屋子被燒得焦黑，家屬也到場，配合火調單位，持續調查起火原因。鄰居：「阿伯住在裡面，不知道有沒有出來，沒看到人。」橘紅色火光，照亮暗空，民宅半夜惡火，鄰居心繫獨居中年男子，是否逃出。鄰居：「不知道是不是倒在裡面。」因為火勢實在猛烈，大批消防人員到場佈水線灑水救火，但烈火持續從民宅竄出，就見現場濃煙密布，整棟民宅陷入火海，熱心鄰居擔心男屋主困在裏頭，自發性拿起水桶和滅火器。鄰居：「鄰居大家都來幫忙救火，裡面燒的猛烈，在喊也聽不到。」鄰居：「有聞到那個味道塑膠的味道，聽到劈劈啪啪聲音，裡面都是煙霧瀰漫，囤很多回收東西。」這起火警發生在16日凌晨12點多，東中正路的民宅，58歲獨居的王姓男屋主，做資源回收維生，家中堆放大量易燃物，警消到場，花了約26分鐘，找到屋主，他被發現在一樓後方的房間，出時意識不清，送醫搶救仍宣告不治。屏東市北興里里長陳約禎：「他(屋主)姊姊剛剛有講，他已經拔管了，家裡面都囤積一些回收的，易燃物，我們也跟他講啊，他就說他沒飯吃。」白天重回現場，屋內滿目瘡痍，牆面被燒成焦黑，地上滿是屋瓦磁磚。屋主姊姊：「只有他自己一個人撿回收，而且才剛搬來，不可能堆太多東西，可能是他有抽菸的習慣。」鄰居：「當然擔心啊，我兒子(之前)唸他，不要讓他放(回收物)，危險，如果遇到人家菸頭放上去，就慘了。」半夜惡火來的突然，鄰居飽受驚嚇，獨居男子命喪火窟，家屬配合火調小組，持續調查，釐清起火原因。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車
中部中心／張士政、邱俊超 苗栗報導苗栗公館鄉，發生驚悚車禍！一輛大型吊車，行經台6線公館路段，疑似煞車失靈，追撞停放在路邊共11輛汽機車，當時有一名外送員正要來店取餐，來不及躲開，就被撞到壓在車下，幸好警消合力救出，沒有生命危險。路口監視器看到，大型吊臂車由公館鄉台6線西往東直行，一路往外偏，沒幾秒，開始連續追撞，白色貨車屁股被頂往前移動，其他轎車和機車更不用說，怎麼可能擋得住龐然大物。撞擊力量大，車和車根本黏在一起，現場滿目瘡痍，事發後，附近民眾外出查看，還有人趴在地上往車下看，因為更緊急的看這裡，撞擊當下，一名美食外送員剛好要來店取餐，遭撞後受困車底。目擊民眾：「有壓到人，可是那個人應該沒什麼大礙，我們有把他拉出來，（外送員嗎？）對。」幸好人意識清楚，警消到場協助脫困，沒有生命危險。吊車暴衝連撞11汽機車! 外送員取餐被撞慘捲車底（圖／民視新聞）大吊車，疑似煞車過熱導致失靈，行經五谷陸橋時，失控偏離車道。記者vs.受害車主：「（聽到什麼聲音）碰碰碰，（出來看到什麼），看到我的車被他撞成這樣。」壓成廢鐵! 吊臂車疑煞車失靈 直撞路邊11輛汽機車（圖／民視新聞）吊車車體大，衝撞力道猛，轎車板金凹陷，車體扭曲，小噗噗更慘，完全壓扁，變成廢鐵。苗栗分局第五組組長宋明峰：「不明原因偏離車道，撞上路旁停放的4輛自小客車，以及7輛普重機車，及路邊一名行人。」70噸吊臂車連環撞11車，現場一片凌亂，駕駛經酒精檢測未超過標準值，肇責由警方調查，至於後續賠償就得司機負責了。原文出處：疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車 更多民視新聞報導新北僅42天揪832起毒駕案 "扣車倍增"7處保管場滿載煞車不及急切右線還闖紅燈! 屏東客運駕駛遭記大過台中驚悚車禍！小貨車疑未減速...騎士煞車不及猛撞身亡民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 10 小時前 ・ 103
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 159
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 35
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 40
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 242
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 175
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 87
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 110
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 5