高樓坍塌、起重機砸中火車到死亡公路 泰國兩年3大工安事故竟都與「同一家公司」有關

泰國接連兩天發生重大工安事故奪走數十人性命，引發社會高度震撼，沒想到運輸部長一席話，卻讓兩起看似「毫無關聯」的死亡事故，與發生在2025年4月份、因為緬甸地震而坍塌的審計部大樓工地案連結，三起重大工安事故背後，都與同一家企業有關，那就是承包該國大量政府工程的義大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Public Company Limited，簡稱ITD）。

綜合《路透》等外媒報導，繼14日發生高鐵工程起重機倒塌，砸中下方行駛的火車車廂，導致車內32人不幸死亡的悲劇後，隔一天在曼谷近郊的高速公路施工現場，再度發生吊車倒塌事故，造成行經該路段的2人罹難，整個倒塌過程更被後方車輛全程拍下紀錄，過程非常怵目驚心。

本以為是兩起因為不重視安全法規，釀成的施工悲劇，沒想到經過當地媒體與政府調查發現，兩起工程所屬的承包商，居然是同一家，而且泰國運輸部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）更證實，涉事承包商就是義大利-泰國發展公共有限公司，他們不只負責泰中高鐵工程計畫，也是去年因緬甸地震震波而坍塌的審計大樓工程負責廠商。

相比火車、高速公路因為後方車輛的行車紀錄器，幾乎完整拍下事故發生過程，在影片被放上社群後，瞬間引發眾多網友轉發。當下原本位在旁邊的巨大吊車，突然傾倒並揚起大量塵土與碎石，許多經過車輛被迫緊急停車或倒退閃避，場面非常驚險。

泰國火車車廂事故釀成32人死亡，家屬前往現場悼念亡者。（美聯社）

當時剛好就在事故現場，69歲的計程車司機拉歐里安（Booncherd La-orium）受訪時直言，事發後至今仍會雞皮疙瘩，不敢再次路過該路段，因為擔心這種事、也可能某一天就剛好發生在自己身上。

事實上，發生事故的公路，正式名稱為「拉瑪二世高速公路」（Rama II highway），因多年施工延宕與頻繁致命意外，被當地居民嘲諷稱為「死亡之路」。從官方統計數據能發現，該路段近兩年時間，早就發生過多起吊車倒塌，與結構崩塌事故，顯示大型基建工程的安全管理問題，根本沒有進行徹底改善。

針對高鐵事故，泰國鐵路局立即下令全面停工，要求承包商接受調查後再擇期復工。義大利-泰國發展公共有限公司則透過聲明表達哀悼，並承諾會負起罹難者家屬與傷者賠償責任。

泰國政府則下令追究，承包商與中方顧問公司在內所有相關責任。然而，此番在短短48小時內、連續發生兩起重大工安事故，奪走34條無辜人命後，外界更關注的不只有事故本身，而是泰國能否藉此機會，填補長年以來的公共工程安全漏洞。

