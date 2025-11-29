高樓大廈火災中，如何提高生還的機會？

香港大埔屋苑宏福苑五級火警。 [Getty Images]

全球人口增加，城市裡的高樓越建越多。本週香港發生嚴重大火後，全球數以百萬計居住或在高層建築中工作的人，可能都在想：「如果我家大廈起火，我應該怎麼做？」

英國國家消防局長委員會「高樓建築火災小組」主席本·利維（Ben Levy）在接受BBC訪問時說：「建築物越高，住客在火災中離『最終安全地點』就越遠。」

但他強調，在任何火災情況下，人們都可以做一些基本的事情來提高生還機會。

利維說：「當你發現建築物著火時，立即打999（求救電話）。如果你知道附近有火災，要確保自己先安全，同時提醒周圍的人，然後打緊急電話。不要假設已經有人報警。在火災中，每秒都很重要。我們越早得知，就越能及早派出救援，挽救更多生命。」

「其次，要保持冷靜。不要奔跑。要有秩序地步行前往最近的安全出口。這有助於讓疏散更順暢，避免堵塞逃生路線，也避免妨礙消防員救援。如果你能做到——前提是你自身安全——也可以協助行動較不便的人。」

多倫多消防局會在當地的Bay Wellington Tower摩天大樓定期舉行消防演習，強調最安全的撤離方式是快速但不奔跑地、以單行方式走下樓梯。 [Peter Power/Toronto Star via Getty Images]

然而，高樓的主要問題是，通常唯一可靠的逃生途徑就是走樓梯，而不同樓層的住戶會在狹窄樓梯間匯集，造成擁擠。

在人們的想像中，下樓速度往往比真實情況快。演習中人們下樓速度大約每秒0.4至0.7米，但真實火警中，尤其是高樓火災，速度會大幅下降。

其中一個主要因素是疲勞。持續步行會令速度明顯變慢，而且大多數人在高樓疏散時至少會停下休息一次。

在2010年中國上海一幢高樓發生火災時，近半數年長倖存者表示自己明顯放慢了速度。

保持穩定步伐

若一家人一起逃生，因為年長或年幼者速度較慢，家人會選擇湊在一起，而不是一列隊行走，這也會進一步拖慢疏散速度。

澳洲墨爾本大學研究城市風險、韌性與人流的米拉德·哈加尼教授（Milad Haghani）向BBC表示：「我的研究顯示，當家人一起走樓梯，他們會形成某種多邊形隊形，這會在他們中間產生許多無法利用的空間，造成阻塞並放慢人流。」

「相反，如果每個家庭或一組人可以像一條蛇那樣排成單行，甚至手抓著前面人的衣服，我的實驗顯示，能顯著提高逃生效率。」

利維說：「如果一組人能一起數『一、二、三、四……』保持步伐一致會有幫助」，而且能做到的話應抓緊扶手下樓。

但他補充說：「也要注意，你往下走時，可能會遇到從下往上衝的消防員。」

專家指出，像北美這類定期消防演習，能讓家庭在真正火警發生時反應更迅速。 [Andrew Stawicki/Toronto Star via Getty Images]

專家一致認為，高樓火災的真正關鍵是事前準備。熟悉建築物的逃生路線和布局十分重要，尤其是居民，因為火災可能發生在深夜。

利維建議，不要每次都搭電梯到地面層，偶爾可以走樓梯，以便熟悉路線。

他說：「在緊急狀況之前，先體會一下走樓梯是什麼感覺。事先做準備，為可能發生的狀況做好準備。」

另一方面，哈加尼指出，人們在緊急情況下往往會「愣住」。他向BBC表示：「自然情況下，很多人在聽到火警鐘和相關信息時會猶豫。」

「通常能生還的，是那些反應迅速的人，而這與他們接受過多少防火疏散教育和演練有關。」

專家警告，全球太多高樓建築未能達到在火災時仍可保持有效的認可安全標準。 [Tesson/Andia/Universal Images Group via Getty Images]

利維也強調確保建築物本身的安全性十分重要。

他說：「我們通常會假設建築物是安全的，而且是按照經批准的標準建造，能在火災中保持有效。」

「在這種情況下，防火門、防火分隔和結構完整性等防火設計應該能發揮作用，使住戶有足夠安全感，在需要時撤離建築物。」

「可惜的是，我們在世界各地已太常看到，這些假設並不一定成立。」