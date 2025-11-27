社會中心／馬聖傑、吳志恆 台北報導

帶您追蹤這起香港嚴重的宏福苑大火！這讓高樓層救火難度的議題，再度浮上檯面！在台灣，2024年在新竹發生的晴空匯火警，造成兩名消防員殉職；2001年新北汐止東方科學園區大火，燒了43小時才撲滅，創台灣火警史上延燒時間最長紀錄！這幾起火警的共通點都是"高樓層"，高樓救災也成為消防最危險的任務！

濃濃白煙從大樓一樓不斷竄出，消防人員布水線灌救！2024年5月，發生在新竹的火警，造成兩名消防弟兄殉職！還有2001年5月，在新北汐止的東方科學園區大樓火警。

黑煙直往天空竄，當時燒了整整43小時才撲滅！創下台灣火警史上延燒時間最長紀錄；而國外，2017年6月英國倫敦格蘭菲塔火警，燒了整整兩天才撲滅，造成72人死亡。這幾起重大火警都有共通點"高樓層"，與這回香港的宏福苑大火一樣！消防人員救援難度超高。





高樓層火警難救！ 「101大樓」曝逃生方法。（圖／民視新聞）





消防專家林金宏：「消防救災的人力上面，體力會產生比較大的負擔，高空救災的車輛是比較少的，（要看）它（大樓）內部的消防設備，是不是能發揮它正常的功用。」

高樓層火警救災，首要克服就是"高度"，這時候只能派遣雲梯車。目前台灣最高雲梯車"火鳳凰"一共有三台，分別在雙北及高雄，造價超過千萬元，但最高能伸展72公尺23層樓高。雲梯車有極限，主要還是得靠消防人員挺進，但救火時不僅要在起火大樓內設置中心站讓消防人員換氧，外頭更要全程監控。那萬一哪天台北101發生火警那該怎麼辦？

101大樓廣播：「現在有消防安全設備動作。」





高樓層火警難救！ 「101大樓」曝逃生方法。（圖／民視新聞）





101大樓每九層樓就會設置"避難室"，獨立雙層門空間爭取搶救時間，同時每層樓抽風扇開始啟動抽走大樓內煙霧，逃生路線也會送氣加壓。但如果火像香港宏福苑大火一樣，"由外往內燒"那該怎麼逃生？

消防專家林金宏：「不只是要去堵走道的煙，你可能連窗戶要蔓延進來的煙，都要設法去阻止它（進來），所以這就涉及到你事前的準備，事前沒有做一些準備的話，你可能沒辦法做什麼。」

消防專家坦言，沒做足事前準備，高樓層發生火警逃生很困難，只能看大家平時的防災意識！

