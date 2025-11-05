高樓層電鋸施工「狂噴火花」 用路人憂被波及「閃對向」

台南市 / 綜合報導

台南市北區北門路二段，昨(4)日晚上，有民眾停紅燈時，拍下眼前畫面，直呼好危險，前方正在進行施工作業，出動吊車在約5層樓高的地方電鋸物品，但火花卻不斷噴出往下墜，就像煙火一樣，其他車輛都紛紛繞到對向去，能閃多遠、就閃多遠，因為擔心如果不小心被波及到，會受傷，車輛也有可能因此受損，而工務局則說，建築物屋頂的廣告物，未依法申請，將請行為人限期改善或補辦手續。

民眾停紅燈，錄下眼前畫面，越看越傻眼，前方建築上方，正在施工電鋸東西，但火花卻一直不斷往下噴灑，持續掉落一段時間，火花像煙火一樣，不斷往下墜，每鋸一次就噴一次，看起來好危險，儘管下方有交通隔離，也有人員在指揮，但火花範圍看起來，已經超過隔離範圍。

有駕駛騎士看到，馬上繞到對向車道去，能閃多遠就閃多遠，民眾也不禁擔心，這樣經過，如果不小心被波及怎麼辦，民眾說：「太危險了，因為那個火花如果噴射出來，如果樓下有人騎機車經過，(怕會被波及)，我可能會閃很遠。」

民眾說：「2個工人，他們就是用吊車吊著，昨天(4號)情況就是很多火花，真的很像煙火，覺得其實很危險，但他們交管有做好。」

事情發生在台南市，北區北門路二段，4日晚上車流量不小，有建築物屋頂廣告物的施工作業，正在進行，出動吊車，在約5層樓高的地方作業，電鋸物品，但沒想到過程中，火花不斷往下墜，像煙火一樣，讓用路人都紛紛放慢車速遠離，因為就怕不小心被波及會受傷，或是造成車輛受損。

台南市工務局副局長王建雄說：「東區北門路二段，建築物屋頂的廣告物，未依法申請，工務局將請行為人限期改善或補辦手續。」台南市職安健康處處長李炫昌說：「要有預防防止火災的設施，另外高空作業必須要有防止墜落的設施，如果沒有，最高處30萬罰則。」施工過程噴大量火花，還好沒有人因此受傷，但看到要經過時，真的會心驚驚。

