高樓火警怎麼逃生 "五不四要"往下跑

香港發生嚴重大火，火場逃生，喚起大家關注。今天也要再次破除大家迷思，給予正確觀念。比如發現有火，找濕毛巾摀口鼻、塑膠袋套頭，都已經是錯誤作法，甚至可能因此拖到逃難時間。請民眾第一時間先摸門板，如果會燙，就把門縫塞起來，不燙則趕快往下逃，但如果下方有煙，就不要往下跑，水平找地方避難。

這是電影摩天大樓，火煙伴隨煙囪效應，烈焰垂直燃燒的場景，現實中，身陷火場，分秒必爭

台北市消防局防災教育館館長 黃建華：「煙會同時瞬間燃燒的狀況，它的溫度可能會，上升到600到800度，在裡面的生物 恐怕沒辦法存活。」

火苗竄燒，高溫致命，要逃出火場，就要把握小火轉為烈焰前的當下，民眾常犯的錯誤，是這個消防逃生專家 林金宏：「很多人認為摀著濕毛巾跑，對他安全有保障。」

台北市消防局防災教育館館長 黃建華：「(民眾)比較喜歡選擇(躲)浴室，我們浴室很多的門，都是用塑膠門，它其實撐不了那麼久。」

破除迷思，進一步談怎麼逃 台北市消防局防災教育館館長 黃建華：「煙往上速度是每秒3到5公尺，當往上逃生的時候 被煙追上，大概都會導致不幸結果，如果在比較高的樓層，要跑到地面的一層，那當然是往下逃生，那如果在地下室 一定是往上逃生。」

消防單位指出，民眾若處低樓層要往下逃，但在高樓層就要積極找避難點

消防逃生專家 林金宏：「現場狀況不一樣，你可能要調整做法 也會不一樣。」

逃出火場，消防單位強調把握5不4要的原則5不包括，不要因為要收拾財物耽誤逃生時機，勿搭電梯 ，切忌躲在浴室 ，更不要用塑膠袋套頭 以及只顧找濕毛巾 ，至於4要，則是往1樓逃， 往下逃， 事前確認安全梯位置， 而往下避難，如果發現濃煙，採取安全策略，找避難點，等待救援，因為你跑不過煙的速度，以及事前要了解住家及辦公大樓的逃生指南，找到安全避難點

消防逃生專家 林金宏：「民眾要具備一些正確應變，防災知識。」

掌握要點，或許就能在遇火劫時，全身而退。

