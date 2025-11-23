高樹米芋樂豐年活動熱鬧登場 創意米食料理行銷農特產

高樹米芋樂豐年活動熱鬧登場，以創意米食料理行銷農特產。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

高樹147米芋樂豐年活動在高樹鄉農會倉庫熱鬧展開，縣議員何春美攜手各族群、社區與婦女團體，推廣農產行銷與文化融合展演，吸引大批民眾熱情參與。

這項活動由屏東縣議員何春美服務處及高樹鄉婦女愛心協會主辦，結合高樹鄉公所、農會及各社區發展協會、社區關懷據點等多個單位，呈現跨族群、跨領域的在地文化盛會。

與會者包括縣議員何春美、高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會總幹事洪銘聰，以及鄉民代表、村長、客家、原住民、閩南與外省等族群代表，在啟動儀式中以象徵豐收的小米酒舉杯，展現高樹鄉多元族群攜手合作、共同推廣在地農產的精神。

廣告 廣告

高樹擁有得天獨厚的水源與土壤條件，孕育廣受好評的「高樹147號米」與香氣濃郁、口感綿密的高樹芋頭。為推廣在地優質農業，本次活動以「文化＋農產」雙主軸出發，規劃傳統小米飲食展示、吉拿富與阿拜品嘗、創意米食料理示範、米及芋頭產品展售、族群文化表演、市集互動體驗等豐富內容，活動熱情滾滾。

高樹米芋樂豐年活動熱鬧登場，以創意米食料理行銷農特產。（記者毛莉攝）

何春美表示，高樹不僅農產優質，更擁有多元族群文化，透過活動讓不同族群的飲食、語言與生活習俗能互相交流，也藉此呈現高樹鄉深厚的文化底蘊。她肯定婦女團體長期投入地方，從料理、展演到市集協力，是推動社區經濟活化的重要力量。

該活動也特別強調婦女經濟及社區參與，許多婦女團體與社區組織透過料理、展售及展演獲得舞台與收入，展現地方自立、合作與共享的成果。同時融入環境永續理念，倡導節水、節能、減碳，讓參與者理解農業生產與自然資源之間的密切關聯。

梁正翰及洪銘聰均指出，此活動不僅行銷147號米與高樹芋頭，也深化族群情誼，讓更多人走進高樹、認識高樹、喜愛高樹。未來將持續與民間團體合作，將高樹優質農產推向更大舞台。（飲酒過量有礙健康）