高樹鄉加蚋埔之夜登場，循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化。（屏東縣政府文化處提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會於1月3日至4日（農曆114年11月15日至16日），在加蚋埔公廨廟舉辦加蚋埔馬卡道族文化聯合夜祭活動，來自各地族親共襄盛舉，展現馬卡道族群的凝聚力與文化生命力。縣長周春米也親自到場與族人一同參與祭典。

由加蚋埔部落主辦的夜祭活動，為了傳承文化，攜手泰山國小辦理一系列學習課程，安排耆老帶領小朋友認識傳統獵具（哒仔）文化、傳唱歌謠、傳統食物(米買MAI)及花環(哈網Ha-voun)製作體驗。

廣告 廣告

高樹鄉加蚋埔之夜登場，循古禮敬祖靈傳承馬卡道文化。（屏東縣政府文化處提供）

祭典重頭戲於3 日晚間6點30分展開，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、開曲向、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，感謝阿姆祖對族人的庇佑。1月4日上午接續進行走鏢、平安宴等活動。

包括萬巒鄉加匏朗與內埔鄉老埤等馬卡道文化協會亦共同參與，還有來自吉貝耍、小林、荖農、甚至遠至台東、花蓮等地區的西拉雅、大武壟與馬卡道族親前來會親交流，一同趒戲同歡。

周春米表示，加蚋埔夜祭是最具族群特色的信仰文化，除了表達對「阿姆祖」敬意，也承載著部落文化、祖先智慧與世代記憶。

屏東縣政府文化處指出，內埔老埤村、高樹加蚋埔、萬巒鄉加匏朗三部落，長期致力文化保存與傳承，維持傳統儀式，並各自於每年農曆10月、11月、1月舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化，透過每年的夜祭慶典，不僅象徵豐收並感謝祖靈，更重要的是讓屏東的文化資產能夠源遠流長。