高橋文哉為《祈念之樹》緊張到失眠 上映後見一句影評終於放下心中大石

為動畫電影《祈念之樹》男主角直井玲斗配音的高橋文哉，坦言作品上映前一度緊張到影響睡眠。

由東野圭吾原著、改編為動畫電影的祈念之樹，上週末（1月30日）在日本正式上映，映後討論逐漸擴散，不少觀眾在社群分享觀影感想，提到情緒被劇情牽動、忍不住落淚。為男主角直井玲斗配音的高橋文哉透露，上映前一段時間心情始終緊繃，甚至影響睡眠，直到看見影評寫下「這是一部值得期待被看見的作品」，才真正放下心中的不安，也讓一路投入的劇組成員感受到回報。

高橋表示，導演曾提醒他「電影必須把情感確實交到觀眾手中」，這句話始終留在他心裡。他形容玲斗是一個習慣逃避、對自己缺乏信心的人，直到成為「祈念之樹」的守護者後，才慢慢面對內心的脆弱與過去。隨著上映後陸續出現正面回饋，他也相信自己沒有辜負角色與作品的託付。

天海祐希分享，高橋文哉在錄音初期略顯緊張，但隨著過程推進，角色狀態逐漸穩定成形。

本片錄音時，導演伊藤志彥特別安排聲優採取面對面方式進行，以捕捉更細微的情緒變化。高橋坦言，得知要與天海祐希同場錄音時相當緊張；天海則分享，高橋從一開始的不安，到逐漸進入狀態的過程十分明顯。導演也指出，兩人之間的眼神與聲音交流，讓玲斗的迷惘與溫柔得以自然呈現，成為作品中重要的一環。