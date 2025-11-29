高橋聖子引退後首登台！甜喊「想念台灣珍奶」 領軍12位暗黑女神炸翻三創

TOP女神感謝祭/秋冬邀來12位暗黑女神參加開幕式，好久不見高橋聖子（左6），還有首次來台與大家見面的吉根柚莉愛（右4）。

本週六迎來冬日暖陽，TOP女神感謝祭/秋冬今（29日）在台北三創數位生活園區登場，高橋聖子引退後首次來台，大喊想念台灣，她將與12位暗黑女神陪伴粉絲共度兩天寶貴時光；川越鈴子也預告將在明天晚上的感恩晚會帶來舞蹈表演，將再度燃爆現場。

日下部加奈是SOD職員出身，許多老司機都看過她的作品。

TOP女神感謝祭/秋冬此次邀來高橋聖子、紫堂留衣、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈與吉根柚莉愛，共13名女優出席，紫堂留衣昨天抵台後身體不適，今臨時告假，明天將會與支持她的粉絲多多互動。

川越鈴子身材越來越好，明天將帶來舞蹈表演。

唯井真尋出場粉絲呼聲最熱烈，超有人氣。

2022年宣布引退的高橋聖子，沉潛3年後再度復出工作，久違來台的她心情非常興奮，「最喜歡珍珠奶茶，謝謝工作人員買給我喝（心）！」吉根柚莉愛私下曾經來台旅遊，竟然最喜歡冬瓜茶；小巧可愛的栗山莉緒和大家分享最近的好事，「參加德州撲克比賽贏了10萬塊！歡迎大家來跟我互動，可以好運連連喔！」

高橋聖子時隔6年再來台灣，緊張又開心。

吉根柚莉愛很愛台灣的冬瓜茶。

TOP女神感謝祭除了舞台活動、福利互動，明天晚間還有感恩晚會活動，女優們準備了各自絕活，會拉小提琴的藤田柚子透露她準備了3首歌曲，包括中文歌曲，她用中文說：「歡迎大家來找我玩！」TOP女神感謝祭/秋冬活動可現場購票。

藤田柚子很認真用中文自我介紹，還將帶來小提琴表演。

白峰美羽長腿艷壓群雌。

善場麻美有專屬問候語「一閃一閃善場麻美」，超可愛。

栗山莉緒最近在德撲比賽贏了10萬塊超得意。

宮西光笑容超甜。

水端麻美拍照超有誠意，但不習慣穿高跟鞋的她幾度差點跌倒。

美咲佳奈短髮超有特色。

