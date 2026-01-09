高橋一生合體太太再演定情續作！放閃狂讚：她一直在發光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

台灣大哥大MyVideo 1月日韓片單登場，本月由日劇男神高橋一生和老婆飯豐萬理江的定情續作電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，以及由韓國青龍獎男配角、《魷魚遊戲》船長吳達洙與張榮男主演的驚悚力作《嚇午4點》，兩部獨家作品展現了極致的懸疑與恐懼。

日劇男神高橋一生和老婆飯豐萬理江，繼續演出定情續作電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》之所以誕生，早在前作就已悄悄埋下伏筆，女主角飯豐萬理江透露，真人版《岸邊露伴一動也不動》系列一路從電視劇走到電影，在拍攝電影《岸邊露伴在羅浮》赴巴黎取景時，她曾在教堂裡親眼看到真正的「懺悔室」，當下就忍不住開始想像：「『 懺悔室』這一篇如果能拍成影像，一定很不得了。」談到角色完成度，飯豐萬理江毫不掩飾對老公高橋一生的敬佩，直言：「我覺得岸邊露伴已經完全在一生先生體內了。」高橋一生提到飯豐萬理江所詮釋的泉京香時則打趣說：「看起來就像一直在發光。」

廣告 廣告

韓國驚悚片《嚇午4點》描述一對退休夫婦移居鄉間，卻每天在下午4點遭遇鄰居無言的敲門拜訪，寧靜生活逐漸崩潰，韓國資深演員吳達洙，飾演原本性格溫和卻逐漸走向瘋狂的丈夫「正仁」，他透露與對手演員張榮男合作火花十足，大讚她是「完美的賢妻良母」，更驚嘆她的表演充滿能量，「每天到現場我都在好奇，她今天又會帶來什麼樣驚人的即興表演。」

吳達洙在《嚇午4點》中，飾演原本性格溫和卻逐漸走向瘋狂的丈夫「正仁」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

更多FTNN新聞網報導

《營業中》準備2000份平安餐！九孔搞破壞 被鬼鬼罵爆大崩潰

與蔡依林長期合作！他深陷感情漩渦 無奈暈船後退回朋友關係

林妍霏脫口秀引眾怒！嘲諷李多慧口音、影射「私下喝酒抽菸」 味全龍強硬發聲

