高橋一生、飯豐萬理江威尼斯取景 冒粉紅泡泡
記者王丹荷／綜合報導
台灣大哥大MyVideo 1月日韓片單公開，日劇男神高橋一生和老婆飯豐萬理江的定情續作電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，以及由韓國青龍獎男配角、《魷魚遊戲》船長吳達洙與張榮男主演的驚悚力作《嚇午4點》，展現了極致的懸疑與恐懼。另外如濱邊美波主演的爆笑喜劇《如果德川家康成為總理大臣》、天海祐希挑戰化老妝的《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》，多元類型讓影迷大飽眼福。
《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》的誕生，早在前作就已悄悄埋下伏筆，女主角飯豐萬理江透露，真人版《岸邊露伴一動也不動》系列一路從電視劇走到電影，在拍攝電影《岸邊露伴在羅浮》赴巴黎取景時，她曾在教堂裡親眼看到真正的「懺悔室」，當下就忍不住開始想像：「『 懺悔室』這一篇如果能拍成影像，一定很不得了。」高橋一生也笑說，當時心裡其實有一瞬間「偷笑」的感覺，「腦中閃過『該不會有一天真的會拍吧？』這樣的念頭。」沒想到預感成真，甚至到威尼斯全片實景拍攝。
談到角色完成度，飯豐萬理江毫不掩飾對老公高橋一生的敬佩，直言：「我覺得岸邊露伴已經完全在一生先生體內了。」高橋一生提到飯豐萬理江所詮釋的泉京香時則打趣說：「看起來就像一直在發光。」飯豐萬理江此次駕著快艇穿梭狹窄運河現身威尼斯時，乍看之下與古老街景格格不入，但高橋一生認為意外的能自然融入其中，「她一出現，整個畫面的亮度瞬間被拉高。也讓我再次感覺到，縱觀整個系列，泉京香的這份明亮，對岸邊露伴來說其實是一種救贖。」2人從戲裡延伸到戲外的默契，成功為這系列作品增添不少粉紅泡泡。
韓國驚悚片《嚇午4點》描述1對退休夫婦移居鄉間，卻每天在下午4點遭遇鄰居無言的敲門拜訪，寧靜生活逐漸崩潰，韓國資深演員吳達洙飾演原本性格溫和卻逐漸走向瘋狂的丈夫「正仁」，他透露與對手演員張榮男合作火花十足，大讚她是「完美的賢妻良母」，更驚嘆她的表演充滿能量，「每天到現場我都在好奇，她今天又會帶來什麼樣驚人的即興表演。」
而素有「惡女專業戶」之稱的張榮男，在《嚇午4點》展現壓抑到爆發的細膩層次，與吳達洙聯手將鄰里間的日常不安轉化為令人窒息的心理壓力。她透露自己從舞台劇時期就是吳達洙的粉絲，「這是我第1次和他飾演夫妻，在現場觀察他的表演總能超越我的想像，讓我非常佩服，甚至產生了想要效仿的心情。」
此外，由濱邊美波主演的《如果德川家康成為總理大臣》讓日本歷史名人復活組閣，濱邊美波飾演追逐獨家新聞的記者，與赤楚衛二飾演的坂本龍馬展開精采對手戲；改編自暢銷原作《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》中，天海祐希每日花3小時化老妝飾演老闆娘紅子；從小孩視角出發的《普通的孩子》，找來蒼井優飾演媽媽陪伴孩子面對日常挑戰。
還有日本漫畫家東村明子自傳漫畫電影《塗鴉日記》、探討邊緣人內心的《惡夏》、《國寶》票房男神吉澤亮主演的喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》、描寫青春迷茫的《睡覺的笨蛋》，以及《PTP：永遠不滅》帶領觀眾回味Pay money To my Pain樂團的傳奇身影。
《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》全片拉到威尼斯實景拍攝。（台灣大哥大MyVideo提供）
吳達洙（右）搭檔張榮男主演《嚇午4點》。（台灣大哥大MyVideo提供）
